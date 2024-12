Rayo Vallecano - Real Madrid: Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rayo Vallecano vs Real Madrid

Le Real Madrid défie son voisin de Rayo Vallecano, ce samedi soir. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur cette partie.

Le Real Madrid se déplace samedi soir au Campo de Fútbol de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano, dans un duel clé de Liga. Actuellement deuxièmes avec deux points de retard sur Barcelone mais un match en moins, les Merengue pourraient s’emparer provisoirement de la tête du classement en cas de victoire. Ce match sera également marqué par l'absence de Kylian Mbappé, blessé face à l'Atalanta, et qui manquera la première des trois rencontres à venir des Merengue.

Le Rayo Vallecano, 12e au classement, reste sur une dynamique encourageante avec deux victoires consécutives. Néanmoins, la tâche s’annonce ardue face à un Real Madrid qui monte en puissance. Après un revers face à l’Athletic Bilbao le 4 décembre, les Madrilènes ont redressé la barre avec une victoire convaincante 3-0 contre Gérone en championnat et un succès crucial 3-2 en Ligue des champions face à l’Atalanta. Ces résultats permettent au Real d’être idéalement placé pour la phase suivante en C1, bien qu'un barrage pourrait s'imposer.

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur

La solidité défensive est l'un des atouts majeurs des hommes de Carlo Ancelotti, qui n’ont encaissé que 13 buts en 16 matchs de Liga. Offensivement, malgré l’absence de Mbappé, ils restent redoutables, avec 34 réalisations. Ce match contre le Rayo revêt une importance particulière alors qu’il précède la finale de la Coupe intercontinentale, un objectif de prestige pour le club madrilène.

Pronostic Rayo Vallecano - Real Madrid : Les Merengue l'emportent avec Vinicius qui marque

Face à un Barcelone qui montre des signes de fragilité, le Real Madrid a l’opportunité de renforcer sa position dans la course au titre. La pression sera sur les épaules des hommes d’Ancelotti pour capitaliser sur cette rencontre avant un enchaînement décisif dans leur calendrier.

Sur quelle chaine suivre le match Rayo Vallecano - Real Madrid ?

La rencontre entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid sera à suivre ce samedi soir à partir de 21 sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Campo de Futbol de Vallecas

Le coup d'envoi de la rencontre sera donnée à 21h, au Stade Campo de Futbol de Vallecas.

Infos sur les deux équipes et groupes

Infos sur l'équipe de Vallecano

Rayo Vallecano aborde la rencontre contre le Real Madrid avec un effectif globalement en bonne santé. Pelayo Fernandez et Raul de Tomas manqueront à l'appel, mais leur absence n'affecte pas significativement les plans de l'équipe. Forts de leur victoire face à Valence, les joueurs de Francisco Perez devraient reconduire le même onze de départ. Randy Nteka est attendu en pointe, soutenu par le trio offensif composé d'Alvaro Garcia, Isi Palazon et Jorge de Frutos. Pathe Ciss, auteur d'un but contre Valence, devrait de nouveau occuper un rôle central au milieu de terrain.

Compo probable de Rayo Vallecano :

Batalla ; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria ; Ciss, Valentin ; De Frutos, Palazon, A. Garcia ; Nteka

Infos sur l'équipe du Real

Le Real Madrid devra faire sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse contre l'Atalanta, ainsi que plusieurs autres titulaires comme Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal et David Alaba. Cependant, des retours rassurent : Vinicius Junior et Rodrygo, récemment remis de blessures, devraient débuter. Jude Bellingham, malgré des doutes sur sa condition, sera probablement aligné. Eduardo Camavinga, de retour après une absence prolongée, commencera sur le banc. Rodrygo devrait évoluer en pointe, soutenu par un trio technique formé par Brahim, Bellingham et Vinicius.

Compo probable du Real Madrid :

Courtois ; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F. Garcia ; Ceballos, Valverde ; Brahim, Bellingham, Vinicius ; Rodrygo

