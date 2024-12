Quels sont les matches que Kylian Mbappé va manquer avec le Real ?

Kylian Mbappé est blessé à la cuisse et indisponible une dizaine de jours. Son absence privera le Real de son talent lors de matches clés à venir.

Le calendrier à court terme du Real Madrid s’avère particulièrement délicat et, selon les dernières informations, Mbappé devrait manquer trois rencontres déterminantes. En Liga, le duel face au modeste voisin au Rayo Vallecano (14 décembre) était l’occasion de se rassurer encore un peu plus, mais l’attaquant français ne figurera pas sur la feuille de match. Il s'était, pour rappel, blessé à la cuisse, mardi dernier lors du match de Ligue des Champions contre l'Atalanta.

La finale de la Coupe intercontinentale se jouera sans lui

Une semaine plus tard (22 décembre), le Real affrontera Séville, un adversaire réputé pour sa combativité et sa rigueur tactique. C’est une autre rencontre où la présence de Mbappé aurait pu faciliter la tâche des Merengue. Enfin, la finale de la Coupe Intercontinentale, un rendez-vous prestigieux, se tiendra également sans sa présence. Le club madrilène devra trouver les solutions nécessaires pour compenser la défection de sa recrue vedette.

Cette série de matches intervient dans un contexte sportif exigeant, où le Real Madrid souhaite rester au contact de Barcelone (1er en Liga) tout en négociant une échéance internationales importante. Celle qui pourrait le voir assurer son deuxième trophée de la saison après la Supercoupe d'Europe. L'absence de Mbappé aura probablement un impact sur les ajustements tactiques de Carlo Ancelotti, le coach de l'équipe.

Rendez-vous en 2025 pour Mbappé ?

Pour maintenir leur compétitivité, les Merengue devront s’appuyer sur des joueurs tels que Vinícius Jr. ou Rodrygo. Brahim Diaz et Arda Guler, habituels remplaçants, pourraient aussi avoir la possibilité de se produire plus régulièrement. Quant à Mbappé, il va essayer de récupérer au mieux de sa blessure et revenir plus fort pour les premiers rendez-vous de l'année 2025.