Rayan Cherki, le dénouement que personne n'attendait !

C’est un retournement de situation incroyable dans le dossier Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais.

Revenu des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Equipe de France où il a été médaillé d’Argent, Rayan Cherki ne savait pas de quoi sera fait son avenir. Associé à plusieurs écuries européennes cet été, dont le Paris Saint-Germain, le joueur formé à Lyon n’a pas bougé d’un seul pas. Finalement, l’OL l’a écarté du groupe dans le but de le vendre cet été pour ne pas le perdre gratuitement l’été prochain, lui qui avait refusé de renouveler son bail.

Cherki très demandé sur le marché, mais…

Rayan Cherki devrait quitter l’OL cet été. Evasif sur son avenir à l’issue de la saison écoulée, le joueur a reçu une offre de prolongation de la part de son club formateur. Il s’agissait d’une proposition de trois ans, notamment jusqu’en 2028, avec une baisse de son salaire qui est d'environ 310 000€ mensuels. Le but de l’OL est de faire prendre de la valeur à son joueur, et de le ramener à un traitement plus en adéquation avec sa grille, tout en proposant d'importantes augmentations liées aux futures performances de Cherki, s'il reste.

Mais le joueur avait catégoriquement refusé la proposition de ses dirigeants. Alors, les Gones l’ont placé sur la liste des joueurs à vendre cet été. Mis au courant, le PSG est revenu à la charge pour se l’adjuger. Mais le joueur a snobé les Franciliens bien que l’OL et les Rouge et Bleus aient déjà conclu un accord pour le transfert. Le Borussia Dortmund, qui était proche de l’enrôler n’a pas pu boucler le transfert non plus.

Cherki pourrait finalement rester

Ces dernières semaines, plusieurs autres clubs étrangers se sont manifestés pour le signer. On peut citer entre autre le RB Leipzig (Bundesliga), Crystal Palace (Premier League), la Lazio (Serie A) ou encore Fulham (Premier League). Mais rien n’est fait. Alors que l’OL s’est mis à la recherche de son remplaçant, le joueur aurait changé d’avis, selon les informations de L’Equipe.

Alors qu’il avait refusé de prolonger son contrat, Rayan Cherki aurait finalement décidé de le faire. Vu qu’il est difficile de trouver un point de chute, le joueur pourrait finalement renouveler son bail et bénéficier d’une légère augmentation de son salaire, rapporte le quotidien sportif français.

Vu que Cherki a refusé plusieurs offres jugées convaincantes par l’OL, les dirigeants lyonnais ont donné trois choix au milieu offensif polyvalent : trouver un nouveau club qui offrirait 15 millions d’euros, comme le PSG et Fulham, prolonger de plusieurs saisons à l'OL ou ne plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Liverpool aurait pris des renseignements ces dernières heures.