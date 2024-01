Rashford explique enfin sa célébration controversée

Marcus Rashford a confirmé la raison de sa célébration controversée du but de Manchester United, en réponse aux critiques de Roy Keane.

L'attaquant international anglais a trouvé le chemin des filets pour les Red Devils lors du match nul 2-2 contre Tottenham. Il s'agit du premier but de Rashford à Old Trafford lors de la saison 2023-24 de Premier League. Il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais il a du mal à trouver l'étincelle cette saison.

Le manque de produit final de Rashford, qui a signé un nouveau contrat lucratif, a conduit à des questions inévitables sur sa contribution. Après avoir marqué contre les Spurs, Rashford a célébré son but en faisant des mouvements de bouche avec sa main, suggérant que certaines personnes aiment trop parler.

L'ancien capitaine de United, Keane, qui était de service sur Sky Sports, a déclaré à propos de la célébration de Rashford : "Je ne sais pas ce que c'est que cette célébration : "Je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous devons en voir plus ; il l'a déjà montré auparavant et il a la qualité. Pourquoi semble-t-il en vouloir à tout le monde ? Il faut qu'il aille profiter du fait qu'il joue pour Man United".

Un supporter des Red Devils a tenté de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles Rashford pourrait être désireux de faire une remarque à ses détracteurs - avec plus de questions posées après qu'il ait souhaité bonne chance à Jadon Sancho lors d'un prêt au Borussia Dortmund - et un message sur les médias sociaux se lit comme suit : "Il fait clairement référence à l'équipe du Borussia Dortmund, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter : "Il fait clairement référence aux abus dont il a fait l'objet cette semaine depuis qu'il a commenté le message de Sancho. Ils ont littéralement mis en doute sa loyauté et son engagement envers nous, et il les a fait taire en marquant ET en faisant une passe décisive. S'il n'a pas marqué, c'est de la merde, s'il a marqué, c'est de la merde, smh". Rashford a répondu à ce message en disant : "Merci d'avoir clarifié cette question".