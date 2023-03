Rashford est le nouveau Ronaldo, Ten Hag explique pourquoi

Erik ten Hag estime que l'attitude de Marcus Rashford a été la clé de sa forme éblouissante avec Manchester United cette saison.

Le manager de Manchester United a fait l'éloge de la mentalité de Rashford un jour après que son attaquant a marqué l'unique but contre le Real Betis dans un style spectaculaire pour aider à assurer la qualification des Red Devils pour les quarts de finale de l'Europa League.

Rashford, mentalité exemplaire

"Son attitude et sa mentalité sont ce qui lui apporte beaucoup de progrès et apporte à l'équipe beaucoup de joie et lui donne beaucoup de buts et à nous beaucoup de victoires", a déclaré Ten Hag en conférence de presse. "Je connaissais ses compétences. Vous amenez aussi du personnel autour de lui, qui peut l'aider à s'améliorer et à progresser".

En marquant en seconde période contre le Betis, Rashford a inscrit son 27e but de la saison, ce qui en fait la meilleure campagne de son histoire, alors qu'il reste encore trois mois à jouer. Il a également délivré six passes décisives.