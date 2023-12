Rashford considéré le "pire" joueur de Premier League

L'ancien joueur de Manchester United, Mark Hughes, estime que Marcus Rashford est peut-être le pire joueur de Premier League

Rashford a été critiqué pour ses performances décevantes avec United ces dernières semaines et a été relégué sur le banc pour le match contre Chelsea en milieu de semaine après une performance particulièrement accablante contre Newcastle. Hughes, qui a passé sept ans à United en tant que joueur, estime que l'international anglais doit faire plus en dehors du ballon.

"Il faut que les gars se replient et s'ils perdent le ballon, ils doivent le récupérer aussi vite que possible", a-t-il déclaré sur le podcast No Tippy Tappy Football. "Si vous les comparez à la façon dont Man City réagit lorsqu'ils perdent le ballon, c'est comme de la craie et du fromage. Si Phil Foden perd le ballon sur le côté droit, il le récupère, tout comme Jack Grealish. Rashford est un talent exceptionnel et l'un des meilleurs de la ligue lorsqu'il s'agit de prendre quelqu'un à partie, mais sans le ballon, il est probablement l'un des pires. Il faut qu'il règle ce problème".

Rashford n'a inscrit que deux buts et délivré une passe décisive pour United cette saison et Hughes estime qu'il manque de concentration : "Je ne pense pas que les joueurs partent avec l'intention de ne pas essayer, cela n'arrive pas, mais je pense que [Marcus] Rashford est retombé dans l'état d'esprit qu'il avait avant la saison dernière - il n'a pas l'air heureux. Il est évident qu'il s'est passé beaucoup de choses en dehors du jeu, ce qui lui a peut-être enlevé quelque chose, et peut-être qu'il a juste besoin de se concentrer à nouveau sur son rôle lorsqu'on lui demande de porter le maillot de Man United".

Après avoir joué un petit rôle sur le banc en milieu de semaine, Rashford espère convaincre l'entraîneur Erik ten Hag de le laisser revenir dans le onze de départ pour la rencontre de Premier League contre Bournemouth à Old Trafford samedi.