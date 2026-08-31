Raphinha et Fermín visent un exploit inédit depuis la dernière saison de Messi

Raphinha et Fermín López ont livré des performances éblouissantes avec le Barça cette saison, puisqu'ils occupent la tête du classement des buteurs du club après avoir chacun inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 face à Elche, et un but lors du succès 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Le défi consiste désormais à étoffer leur compteur de buts ce soir face au Rayo Vallecano, et à rejoindre le cercle restreint des 14 joueurs ayant marqué lors des trois premières rencontres du Barça en Liga.

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Selon le journal « Mundo Deportivo », Lionel Messi a été le dernier joueur à réaliser cet exploit, lors de sa dernière saison avec le Barça (2020-2021), lorsqu'il inscrivit un doublé contre Elche (3-0), un doublé contre l'Athletic Bilbao (2-3) et un but contre Villarreal (4-0).

Fait intéressant, le meilleur buteur de l'histoire du Barça avec 672 buts n'a réussi à réaliser cette triple performance que lors de sa dernière saison en Liga.

Durant leur âge d'or, Samuel Eto'o (quatre buts en trois matches lors de la saison 2006-2007), Zlatan Ibrahimović (cinq buts lors de chacun des cinq premiers matches de la saison 2009-2010) et Cesc Fàbregas (quatre buts lors des quatre premières rencontres de la saison 2011-2012) ont également accompli cet exploit.

Parmi les autres joueurs ayant marqué lors des trois premiers matches avant de s'arrêter là figurent : Ángel Arocha (1930-1931), Josep Samitier (1931-1932), Josep Maria Fusté (1963-1964), Pedro Zaballa (1966-1967), Bernd Schuster (1981-1982), Hristo Stoitchkov (1990-1991) et Luis Enrique (2002-2003).

Quant à Ladislao Kubala, il s'est surpassé en marquant lors de chacun des quatre matches d'ouverture de la saison 1953-1954, tout comme Cayetano Re lors de la saison 1964-1965.

César Rodríguez partage le record avec Ibrahimović pour la meilleure série de buts en début de saison de Liga. Il a marqué lors de trois matches durant la saison 1947-1948, puis a atteint cinq matches lors de la saison 1950-1951, en inscrivant neuf buts (4-2-1-1-1). Ce défi s'avère extrêmement séduisant pour Raphinha et Fermín López.

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