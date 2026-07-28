Le Barça s'entraîne en Angleterre depuis lundi, et Raphinha les rejoindra au centre St George's Park demain.

La saison s'annonce difficile pour l'international brésilien, non seulement en raison de la présence de dirigeants et de responsables au Barça ouverts à un éventuel transfert, mais aussi parce qu'il devra faire face à une rude concurrence au poste d'ailier gauche de la part d'Anthony Gordon, pour lequel le club catalan a déboursé 70 millions d'euros, un montant qui pourrait grimper jusqu'à 80 millions en cas de réalisation des bonus convenus avec Newcastle et liés aux performances.

Le journal « Marca » a indiqué que Raphinha entamera sa cinquième saison avec le Barça et que, comme à son habitude, il aborde l'exercice avec de grandes ambitions, une soif de progresser et une immense joie d'appartenir au club catalan.

Mais cette année, l'international brésilien de 29 ans doit faire face à une rude concurrence au poste d'ailier gauche. Le Barça a en effet dépensé une somme colossale pour recruter Anthony Gordon, ce qui le placera devant un défi de taille.

Gordon, ancien joueur de Newcastle, est l'une des deux nouvelles recrues bouclées par le Barça cet été, aux côtés de Karim Adeyemi, l'ailier allemand qui excelle sur ce côté du terrain. Les deux joueurs sont connus pour leur vitesse, leurs qualités de dribble, leur capacité à relier les lignes et à marquer des buts. À cela s'ajoute le fait que Flick dispose également de Fermin Lopez et Ferran Torres pour occuper ce poste.

Mais Raphinha a l'habitude de surmonter les défis. Il a connu une enfance difficile, a consenti des sacrifices et affronté des obstacles, et il prépare la nouvelle saison avec enthousiasme et confiance en lui.

Raphinha a refusé des offres alléchantes de clubs saoudiens qui souhaitaient l'enrôler. Il possède un contrat avec le Barça jusqu'en juin 2028, qu'il compte honorer, malgré la présence de voix influentes au sein du club appelant à son départ.

Elles estiment que son poste sur le terrain est bien couvert, que l'ancien joueur de Leeds est très recherché et qu'elles pourraient obtenir une somme importante en le vendant.

Sa valeur est estimée à environ 70 millions d'euros. De plus, les partisans de son départ font valoir qu'il a manqué 17 matches la saison dernière en raison d'une blessure, ce qui a suscité certaines inquiétudes.