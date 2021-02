Raiola dévoile une liste de clubs pour Haaland

Le célèbre agent a dévoilé la liste des clubs capables de recruter son protégé.

Mino Raiola, l'agent d'Erling Braut Haaland, a affirmé que seuls dix clubs dans le monde pouvaient se permettre de signer son client, dont quatre en Angleterre.

L'attaquant norvégien de 20 ans est l'un des attaquants les plus recherchés du football mondial, et Raiola dit que sa valeur a explosé en raison de ses capacités et de son âge.

"Il est évident que tout le monde voit Erling [Braut Haaland] comme l'une des nouvelles stars potentielles du futur, car ce qu'il a fait à son âge est tout à fait unique", a-t-il déclaré dans une interview à la BBC.

"Il sera l'une des stars de la prochaine décennie car nous sommes à un stade où nous commençons à nous demander depuis combien de temps des joueurs comme [Zlatan] Ibrahimovic, [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi sont actifs. Par conséquent, tout le monde attend la nouvelle génération."

L'agent affirme par ailleurs que, bien que de nombreux clubs aimeraient avoir Haaland, seuls dix sont en mesure d'assumer ses frais de transfert et de donner à l'attaquant ce qu'il veut.

"Seuls dix clubs peuvent se permettre de signer Haaland et de lui donner le cadre dans lequel il aimerait être après Dortmund.

"Quatre de ces clubs sont en Angleterre." Raiola a ajouté que, comme dans n'importe quel sport, ceux qui dirigent les institutions veulent signer les meilleurs dans la profession.

L'article continue ci-dessous

"Je ne crois pas qu'il y ait un seul directeur sportif ou entraîneur dans le monde qui dirait:" Je ne suis pas intéressé "", a-t-il déclaré. "C'est comme se demander si une équipe de Formule 1 serait intéressée par Lewis Hamilton."

Lorsqu'on lui a demandé s'il se considérait désormais comme l'un des leaders du vestiaire à la Signal Iduna Park, Erling Haaland a déclaré à ViaPlay Fotball: "Oui, vous pouvez dire ça. J'ai l'impression que je prends de plus en plus de place. Le club me fait confiance et s'attend à ce que je fasse pencher la balance en notre faveur. Et j'aime jouer ce rôle, donc je pense que je suis d'accord avec vous."

Et si un départ n'était finalement pas d'actualité ?