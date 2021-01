Rafael Benitez et son staff quittent Dalian

L'entraîneur espagnol a justifié son départ du club chinois par l'envie et le besoin de retrouver ses proches en cette période de crise sanitaire.

Rafael Benitez a quitté son rôle d'entraîneur de Dalian Professional, l'Espagnol a affirmé qu'il devait soutenir sa famille pendant cette période de crisa sanitaire. Le technicien de 60 ans avait rejoint le club chinois en 2019 et avait fait contribué à la progression de ce dernier au rang challengers de la Super League chinoise.

"Malheureusement, comme tant de choses au cours de l'année dernière, le Covid-19 a changé nos vies et nos projets. À partir d'aujourd'hui, mon équipe d'entraîneurs et moi-même n'entraînerons malheureusement plus le Dalian Professional FC", a d'abord écrit l'ancien coach de et du sur son site officiel.

"Je dis au revoir tristement dans ces circonstances"

"Cela a été une expérience incroyable et pour cela je tiens à remercier tout mon personnel, mes entraîneurs, le personnel médical du club ainsi que nos joueurs ; leur engagement envers nous en premier lieu, leur soutien pendant notre séjour là-bas, et leurs efforts ont été magnifiques. La pandémie est toujours là, pour nous tous, et le soutien de nos familles a été une priorité au moment de prendre cette décision", a ensuite justifié l'Espagnol, déjà nostalgique de cette aventure en Asie.

"Derrière nous, en , et surtout à Dalian, nous laissons beaucoup d'amis et de bons souvenirs dans une ville formidable avec des fans très avertis. Je suis convaincu que nous avons laissé une structure et une méthodologie qui permettront au projet d’avancer avec succès. Je dis au revoir tristement dans ces circonstances, mais en même temps je suis convaincu que l'avenir sera radieux pour le Dalian Pro FC", peut-on lire aussi sur le communiqué publié par Rafael Benitez.

Désormais, Benitez est susceptible d'être le centre de spéculations concernant son avenir. Il a fait l'objet d'un débat sur le football de Sky Sports samedi, le sujet de son retour à étant lancé. L'actuel coach des Magpies, Steve Bruce, est sous une énorme pression, le club glissant vers les profondeurs du classement après une série de sept matchs sans victoire en . Une grande majorité des fans de Magpies aimeraient voir Benitez revenir, mais il est parti en 2019 en raison de problèmes avec la structure du club et avec Mike Ashley. Autant dire qu'un retour semble mal embarqué dans ces circonstances. Mais sait-on jamais...