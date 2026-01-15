Racing Santander - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le classique "match d'après" qui sent le piège à plein nez. Ce jeudi soir (21h00) au stade El Sardinero, le FC Barcelone, tout juste auréolé de son titre en Supercoupe d'Espagne glané à Djeddah, affronte le Racing Santander en huitième de finale de la Coupe du Roi. L'euphorie de la victoire face au Real Madrid (3-2) et la série impressionnante de dix succès consécutifs pourraient inciter à la décompression. Hansi Flick, conscient du danger, a martelé l'importance de rester concentré face au leader de la deuxième division espagnole. "C'est une équipe jeune, courageuse, qui joue un beau football", a prévenu le technicien allemand, soucieux d'éviter une désillusion face à un adversaire qui a déjà sorti Villarreal au tour précédent.

Rotation forcée et retour de Cancelo

Pour gérer la fatigue du voyage et l'enchaînement des matchs, Flick devrait procéder à une large revue d'effectif. Gavi et Christensen blessés, De Jong suspendu, la place est libre pour les jeunes et les revanchards comme Ferran Torres ou Eric Garcia, qui jouent une partie de leur avenir. L'attraction de la soirée pourrait être le retour de João Cancelo, tout juste revenu de son prêt et déjà dans le groupe, prêt à apporter sa polyvalence. Dans les buts, le doute persiste : Flick maintiendra-t-il sa confiance à Joan García, brillant en Supercoupe, ou relancera-t-il Ter Stegen ? Ce choix sera scruté de près par les observateurs.

Santander, le leader qui rêve d'exploit

En face, le Racing Santander attend l'ogre catalan de pied ferme. Bien qu'en perte de vitesse en championnat (quatre matchs sans victoire), les Cantabres restent leaders de Segunda et voient dans ce match de gala l'occasion idéale de se relancer. Portés par un public qui n'a plus vu le Barça depuis 2012 et par leur buteur Juan Carlos Arana, ils rêvent de rééditer l'exploit réalisé contre le sous-marin jaune. L'ambition affichée par leur entraîneur José Alberto López ("Nous voulons tester nous-mêmes contre les meilleurs") témoigne d'une équipe décomplexée, prête à profiter de la moindre baisse de régime des Blaugranas.

Un choc de leaders aux antipodes

Ce huitième de finale oppose donc deux leaders, mais de mondes différents. D'un côté, le géant européen en pleine renaissance, qui veut tout gagner cette saison ; de l'autre, le cador de l'antichambre, qui lutte pour retrouver l'élite. Si l'écart technique est immense sur le papier, la magie de la Coupe et le contexte particulier d'un retour de voyage lointain pour le favori nivellent les chances. Pour le Barça, la mission est simple : faire le travail sérieusement pour continuer sa moisson de trophées. Pour Santander, c'est le match d'une vie.

Infos des équipes et effectifs

Racing Santander vs FC Barcelone Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur J. Lopez Équipe probable Remplaçants Entraineur H. Flick

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Racing Santander

Du côté du Racing Santander, l’approche de la réception du FC Barcelone en Coupe du Roi se fait avec quelques incertitudes. L’attaquant Asier Villalibre est d’ores et déjà forfait, touché aux ischio-jambiers lors du match nul face au Real Valladolid plus tôt ce mois-ci. Une absence notable pour le club cantabre, qui perd l’un de ses points d’appui offensifs à l’aube d’un rendez-vous prestigieux.

L’entraîneur José Alberto devra également trancher concernant Arana, absent du groupe lors de la défaite contre Saragosse et dont la participation reste incertaine. Vainqueur de Villarreal au tour précédent après une large rotation, le technicien pourrait cette fois s’appuyer sur une base plus solide, tout en injectant du sang neuf. Pablo Ramón, Mario García ou encore Suleiman Camara sont des options envisagées pour tenter de bousculer le favori catalan.

Infos sur l'équipe du FC Barcelone

Côté FC Barcelone, l’infirmerie reste limitée mais totalement vide avant le déplacement au Sardinero. Andreas Christensen est indisponible pour une longue période après une rupture partielle du ligament croisé antérieur, tandis que Gavi poursuit sa rééducation après son opération du genou en septembre. À ces absences s’ajoute la suspension de Frenkie de Jong, expulsé en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Hansi Flick devrait profiter de ce huitième de finale de Coupe du Roi pour faire tourner après le séjour en Arabie saoudite. Ronald Araújo, Marc Casadó et Marcus Rashford sont pressentis pour intégrer le onze. Dans les buts, Marc-André ter Stegen pourrait enchaîner après avoir joué au tour précédent, même si Wojciech Szczęsny reste une alternative crédible pour ménager Joan García.

