Hansi Flick juge le départ d'Alonso du Real Madrid

Il a insisté sur le fait que, malgré d'excellentes relations entretenues avec le technicien basque, la brutalité de cette décision relève simplement du « football ». Alonso a été limogé cette semaine, en plein milieu de sa première saison à la tête de l'équipe, suite à la défaite en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone de Flick.

Flick a refusé de s'immiscer dans les luttes intestines du Real Madrid après ce limogeage surprise, mais a admis avoir de la compassion pour celui qu'il a affronté sur le banc il y a quelques jours à peine. Avant le prochain match de Coupe du Roi du Barça, Flick est revenu sur les conséquences de la Supercoupe d'Espagne, où la victoire de son équipe a sonné le glas du mandat d'Alonso au Bernabéu. Alors que le ballet des entraîneurs fait rage à Madrid, Flick se retrouve en position de force, renforçant son effectif avec le retour de João Cancelo, prêté par Al-Hilal. Le club catalan cherche ainsi à maintenir sa domination nationale, tandis que son rival du Clasico tente de se stabiliser après ce changement inattendu.

Flick exprime sa sympathie mais reste à l'écart du chaos madrilène

Le limogeage d'Alonso, moins de la moitié de la saison passée, a provoqué une onde de choc en Liga, mais Flick a pris soin de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Interrogé sur son avis concernant la décision du président du Real Madrid, Florentino Pérez, de se séparer de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, Flick a souligné la complexité de la situation tout en exprimant son respect personnel pour Alonso.

« Ce n'est pas mon affaire », a déclaré Flick aux journalistes. « J'entretiens d'excellentes relations avec Xabi. Nous nous sommes rencontrés à Leverkusen et sommes restés en contact. C'est un entraîneur fantastique. Je lui souhaite le meilleur pour son prochain grand projet. Bonne chance à lui. »

Flick a reconnu la dure réalité à laquelle tout entraîneur est confronté : l’absolue nécessité d’un soutien indéfectible de la direction. « Cela fait partie du football », a-t-il ajouté. « Le club doit croire en vous, et l’équipe aussi. Ceux qui prennent les décisions doivent y croire. Mais ce n’est pas mon domaine, je ne veux pas en parler, car le métier d’entraîneur est très complexe, nous avons de nombreuses responsabilités. »