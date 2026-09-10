Le choc entre le Chicago Fire et l’Inter Miami était le match des grands noms en MLS. La légende du Bayern Robert Lewandowski d’un côté, Lionel Messi, Luis Suarez & co. de l’autre. Mais c’est surtout un duel qui est devenu particulièrement viral.

Lewandowski avait d’abord donné l’avantage aux locaux après seulement dix minutes, avant que l’ancien joueur du Real Casemiro n’établisse le score final de 1-1 avec son but juste après la pause, dès la 48e minute.

Le plus gros coup de chaud est finalement arrivé en fin de match, quand Lewandowski, encore lui, est tombé dans la surface à la 89e minute après une faute supposée de Ian Fray, de Miami, mais que l’arbitre a laissé jouer.

Plusieurs joueurs visiteurs sont allés vers le joueur de 38 ans, et Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi en sélection argentine, a poussé le Polonais à la poitrine. Lewandowski a balayé la dispute d’un sourire, mais De Paul voulait manifestement en découdre.

Qu’a dit Rodrigo De Paul à Robert Lewandowski ?

Comme le montre une vidéo, De Paul aurait aussi insulté le buteur record polonais avec les mots suivants : « Qui es-tu au juste, idiot ?! J’ai gagné deux fois la Copa America et la Coupe du monde – et toi ?! » Lewandowski est resté extérieurement détendu.

Aux côtés de Messi, De Paul avait remporté la Copa America en 2021 puis en 2024, avant d’être sacré champion du monde au Qatar en 2022, l’apothéose pour celui qui a aujourd’hui 32 ans. La légende polonaise Lewandowski, en revanche, n’a jamais pu remporter de grand titre avec les Bialo-Czerwoni.