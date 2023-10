Qui compte le plus de victoires dans le Clasico Barça – Real ?

Le 256éme clasico de l’histoire s’annonce ardu entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est le match le plus attendu de la Liga espagnole, chaque saison. C'est un duel qui suscite une ferveur inégalée dans le landerneau footballistique mondial. À la veille de la 256e confrontation entre ces deux géants du football espagnol, examinons de plus près l'historique de ce choc légendaire.

Avantage Real Madrid

Après 255 matchs disputés, le Real Madrid mène légèrement la danse avec 102 victoires à son actif, contre 101 pour le FC Barcelone. L'équilibre est presque parfait, avec 52 matches qui se sont soldés par un match nul. Ce samedi, au stade Lluis Companys de Barcelone, les Blaugrana tenteront de rétablir la parité en décrochant leur 102e victoire, tandis que les Merengues chercheront à creuser l'écart. L'excitation est à son comble, le Clasico est lancé !

Le Real Madrid peut se targuer de détenir un léger avantage dans cette rivalité historique, mais le FC Barcelone, malgré ses blessures et ses incertitudes, ne manquera pas de faire preuve de détermination et de résilience pour rétablir l'équilibre dans cette confrontation qui dépasse le simple cadre du football.

Cependant, les Blaugrana abordent ce Clasico dans une dynamique positive Le FC Barcelone n'a pas encore subi de défaite cette saison, toutes compétitions confondues. En liga, le club catalan est 3éme avec 24 points à 1 point du Real Madrid L'équipe dirigée par l'emblématique Xavi aspire à poursuivre cette dynamique victorieuse face au Real Madrid. Toutefois, le défi s'annonce ardu, car l'équipe est décimée par les blessures.

Des forfaits côté Blaugrana

Selon Mundo Deportivo, Pedri, Sergi Roberto et Jules Koundé ont déjà été contraints de déclarer forfait pour le Clasico en raison de blessures. Ces absences laisseront un vide dans l'effectif catalan. De plus, à un jour de la rencontre, l'incertitude règne concernant la participation de joueurs clés tels que Raphinha, Lewandowski et Frenkie de Jong. Une analyse de leur condition physique sera effectuée le jour du match pour déterminer s'ils seront en mesure de participer à cet affrontement majeur.

Jude Bellingham en mode star

De l'autre côté, le Real Madrid peut compter sur un atout majeur en la personne de Jude Bellingham. Bien que touché aux adducteurs et contraint de quitter le terrain lors du match de Ligue des Champions contre le SC Braga, l'international anglais a confirmé sa présence au stade olympique Lluis Companys.

Sa participation pourrait s'avérer cruciale pour les Merengues dans leur quête de victoire.

Un match spécial

L'intérêt suscité par ce Clasico va bien au-delà des frontières de l'Espagne. Les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience cette confrontation légendaire entre le Barça et le Real Madrid. Il s'agit non seulement d'un match entre deux clubs rivaux, mais aussi d'un affrontement entre des styles de jeu emblématiques et des générations de joueurs d'exception.

Le Clasico est bien plus qu'une simple rencontre sportive, c'est un spectacle, un événement qui transcende le football et qui, à chaque édition, tient en haleine des millions de fans. Le monde du football retiendra son souffle ce samedi alors que le FC Barcelone et le Real Madrid s'affronteront dans un Clasico chargé d'histoire et d'émotions. Qui sortira vainqueur de cette 256e confrontation ? Réponse sur le terrain, dans l'arène du stade Lluis Companys .