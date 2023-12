Qui a la plus grosse ? Cristiano Ronaldo et Conor McGregor comparent leurs montres

Conor McGregor et Cristiano Ronaldo comparant leurs montres lors d'un combat de boxe a récemment fait le tour de l'internet.

Les deux hommes étaient assis au bord du ring lors de l'événement de boxe Day Of Reckoning à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors qu'ils étaient assis ensemble, l'Irlandais a regardé la montre de Ronaldo et a demandé "Qui gagne cette fois-ci", tandis que les deux hommes se mettaient à rire.

Les experts d'Insane Luxury Life sur Instagram ont révélé les deux montres. The Notorious" portait une Chopard Tourbillon Baguette, une montre limitée à 25 exemplaires. Quant à Ronaldo, il portait une Hublot Spirit of Big Bang Rainbow en or rose.

La montre de Conor McGregor a un prix de détail de 242 000 dollars selon la page Instagram, tandis que celle de Ronaldo a coûté la somme astronomique de 926 000 dollars. Il est donc clair que. La star portugaise a gagné cette bataille, avec une montre qui coûte trois fois plus cher que celle de la star de l'UFC.

Cristiano Ronaldo et "The Notorious" possèdent tous deux une collection de montres de plusieurs millions de dollars, avec certaines des pièces les plus exquises. Ronaldo a même collaboré avec Jacob & Co. sous le nom de Flight of CR7, une montre exclusive conçue en l'honneur de la légende du football.