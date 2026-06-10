Quelques jours après le scrutin, la justice espagnole a invalidé la promesse de Pérez

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a essuyé un sérieux revers de la part de la justice espagnole, quelques jours seulement après avoir été réélu pour un nouveau mandat allant jusqu’en 2030.

Pendant sa campagne, il avait multiplié les promesses, tant sur le plan sportif que sur les projets annexes.

Selon le journal AS, la Cour suprême a suspendu ce mercredi le projet du club d’organiser des concerts au stade Santiago Bernabéu.

Une semaine seulement après son annonce catégorique (« Nous organiserons des concerts »), le club se heurte donc à un mur.

Le club avait formé un recours pour annuler cette interdiction, mais la Cour suprême l’a rejeté. Le dossier est désormais renvoyé devant le tribunal administratif, compétent pour rendre une décision au fond.

La 1ᵉʳ chambre du tribunal administratif a estimé aujourd’hui que les preuves étaient insuffisantes et qu’il n’existait aucun fondement juridique permettant d’établir un précédent judiciaire. elle a rejeté le pourvoi et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif n° 31 de Madrid, compétent pour statuer sur la conformité réglementaire et autorisationnelle des concerts.

Cette décision survient une semaine après l’annonce de Florentino Pérez, qui assurait : « Nous avons gagné devant le tribunal, et nous organiserons les concerts. Nous avons le soutien du conseil municipal et du gouvernement régional, qui établiront des règlements spécifiques. Par exemple, les concerts pourraient se terminer à 23 heures. »

Peu après, Miguel Ángel García Martín, porte-parole du gouvernement régional de Madrid, a déclaré : « Nous ne validons pas de réglementations à la va-vite. »

Si ce revers n’est pas forcément éliminatoire, l’issue finale reste entre les mains du tribunal administratif.