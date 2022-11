Quelles sont les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ?

Découvrez les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sur les trente-deux équipes participant à la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, seulement seize accèderont aux huitièmes de finale.

Avec huit groupes de quatre, deux équipes sont issues de chaque groupe pour disputer les huitièmes de finale.

GOAL fait le point sur toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale.

Groupe A : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale après deux journées

Les Pays-Bas sont en tête du groupe avec 4 points (+2) devant l'Equateur (4 points, +2), le Sénégal (3 points) et le Qatar (0 point).

Dans ce groupe, le Qatar est déjà éliminé et ne peut plus accéder aux huitièmes de finale.

Groupe B : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale après deux journées

L'Angleterre est en tête du groupe avec 4 points devant l'Iran (3 points), les Etats-Unis (2 points) et le Pays de Galles (1 point).

Les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Groupe C : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale après deux journées

La Pologne est en tête du groupe avec 4 points devant l'Argentine (3 points, +1), l'Arabie saoudite (3 points, -1) et le Mexique (1 point).

Les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Groupe D : la France est qualifiée après deux journées

La France est en tête du groupe avec 6 points devant l'Australie (3 points), le Danemark (1 point, -1) et la Tunisie (1 point, -1).

L'Australie, le Danemark et la Tunisie peuvent encore se qualifier en compagnie de la France qui n'a pas assuré sa première place.

Groupe E : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale après deux journées

L'Espagne est en tête avec 4 points devant le Japon (3 points, 0), le Costa Rica (3 points, -6) et l'Allemagne (1 point, -1).

Groupe F : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale après deux journées

La Croatie est en tête du groupe avec 4 points (+3) devant le Maroc (4 points, +3), la Belgique (3 points, -1) et le Canada (0 point, -4).

Dans ce groupe, le Canada est déjà éliminé et ne peut plus accéder aux huitièmes de finale.

Groupe G : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale

Le Brésil est en tête du groupe avec 3 points (+2 et un seul match joué) devant la Suisse (3 points, +1 et un seul match joué), le Cameroun (1 point, -1 et deux matches joués) et la Serbie (1 point, -2 et deux matches joués).

Groupe H : aucune équipe n'est encore qualifiée pour les huitièmes de finale

Le Portugal est en tête avec 3 points devant l'Uruguay et la Corée du Sud (1 point chacun) et le Ghana (0 point). Les équipes n'ont joué qu'un seul match pour le moment dans ce groupe.

LE PROGRAMME DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE 2022

• Samedi 3 décembre à 16h00 : 1er du groupe A – 2e du groupe B

• Samedi 3 décembre à 20h00 : 1er du groupe C – 2e du groupe D

• Dimanche 4 décembre à 16h00 : 1er du groupe D – 2e du groupe C

• Dimanche 4 décembre à 20h00 : 1er du groupe B – 2e du groupe A

• Lundi 5 décembre à 16h00 : 1er du groupe E – 2e du groupe F

• Lundi 5 décembre à 20h00 : 1er du groupe G – 2e du groupe H

• Mardi 6 décembre à 16h00 : 1er du groupe F – 2e du groupe E

• Mardi 6 décembre à 20h00 : 1er du groupe H – 2e du groupe G