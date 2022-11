1re place et qualification pour les 8es de finale : les différents scénarios possibles pour la Croatie, le Maroc et la Belgique dans le groupe F de la Coupe du monde 2022

GOAL vous explique ce que doivent faire la Croatie, le Maroc et la Belgique pour se qualifier pour les 8es mais aussi pour finir en tête du groupe F.

Le groupe F de la Coupe du monde 2022 est très indécis puisque trois équipes peuvent encore prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale avant la troisième et dernière journée de la phase de groupes. GOAL vous explique les différents scénarios possibles pour désigner les qualifiés mais aussi l'équipe qui terminer en tête du groupe.

Quand se jouera la troisième journée du groupe F

La troisième journée du groupe F se jouera le jeudi 1er décembre 2022 à 16h00. Le Maroc affrontera le Canada et dans le même temps, la Belgique sera opposée à la Croatie.

Quel est le classement du groupe F avant la dernière journée de la phase de groupes ?

Avant la troisième journée du groupe F, la Croatie occupe la première place avec 4 points et une différence de buts de +3.

Le Maroc est deuxième avec 4 points et une différence de buts de +3.

La Belgique est troisième avec 3 points et une différence de buts de -1.

Enfin, le Canada est quatrième et dernier avec 0 point et une différence de buts de -4. Les Canucks sont éliminés et ne peuvent plus espérer atteindre les huitièmes de finales.

Croatie, Maroc, Belgique : que doivent-ils faire pour se qualifier ?

Voici les conditions à remplir pour la Croatie, le Maroc et la Belgique pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

La Croatie qualifiée si...

• Elle ne perd pas contre la Belgique.

• Elle perd contre la Belgique, et le Maroc perd contre le Canada en conservant une moins bonne différence de buts (+2 contre +3 actuellement) voire une moins bonne attaque (2 buts marqués contre 4 après 2 journées).

Le Maroc qualifié si…

• Il ne perd pas contre le Canada.

• Il perd contre le Canada et la Belgique perd contre la Croatie.

• Il perd contre le Canada par moins de trois buts d'écart et la Belgique fait match nul (ou perd par trois buts d'écart sans que la Belgique marque deux buts de plus).

La Belgique qualifiée si…

• Elle bat la Croatie.

• Elle fait match nul face à la Croatie et le Maroc perd par trois buts d'écart (tout en marquant deux buts de moins) ou par plus de trois buts d'écart.

Que doivent faire la Croatie, le Maroc et la Belgique pour terminer en tête du groupe F ?

Voici les conditions à remplir pour la Croatie, le Maroc et la Belgique pour terminer à la première place du groupe F.

La Croatie première si…

• Elle ne perd pas contre la Belgique et obtient un meilleur ou le même résultat que le Maroc.

Le Maroc premier si…

• Il bat le Canada et la Croatie fait match nul contre la Belgique.

La Belgique première si…

• Elle bat la Croatie et le Maroc ne bat pas le Canada.

Quels sont les adversaires potentiels de la Croatie, du Maroc et de la Belgique pour les huitièmes de finale ?

Les équipes du groupe F croiseront avec les équipes du groupe E lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Le match entre le 1er du groupe E et le deuxième du groupe F aura lieu le lundi 5 décembre 2022 à 16h00.

Le match entre le 1er du groupe F et le deuxième du groupe E aura lieu le mardi 6 décembre à 16h00.

Le groupe E est composé des équipes suivantes : Espagne, Costa Rica, Allemagne et Japon. Avant la dernière journée du groupe E, les quatre équipes peuvent encore prétendre à la qualification.