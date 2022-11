Coupe du monde 2022 : Comment sont départagées les équipes en cas d’égalité de points lors de la phase de groupes ?

GOAL vous explique comment seront départagées les équipes en cas d’égalité de points lors de la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022.

Comment se déroule la phase de groupes ?

La Coupe du monde 2022 commence le 20 novembre 2022 au Qatar avec la phase de groupes qui réunit les 32 équipes qualifiées pour la phase finale.

Les 32 équipes sont réparties dans 8 groupes de 4 équipes. Le format est celui d'un tournoi toutes rondes simple : chaque équipe joue un match contre toutes les autres équipes de son groupe.

La constitution des groupes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles

C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

D : France, Australie, Danemark, Tunisie

E : Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon

F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Le système d'attribution de points est le suivant : 3 points pour un match gagné ; 1 point pour un match nul ; 0 point pour un match perdu.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Pour la suite de la compétition : en huitièmes de finale, le premier d'un groupe affronte le deuxième du groupe voisin : 1er du groupe A contre 2e du groupe B, 1er du groupe B contre 2e du groupe A, idem entre les groupes C/D, E/F et G/H.

Le tableau de la phase à élimination directe est établi de sorte que deux équipes issues d'un même groupe ne peuvent s'affronter à nouveau avant la finale ou le match pour la 3e place.

Comment sont départagées les équipes en cas d’égalité lors de la phase de groupes ?

Dans un groupe, lorsque des équipes se retrouvent à égalité de points, elles sont classées et départagées de la manière suivante :

1. La meilleure différence de buts ;

2. Le plus grand nombre de buts marqués ;

3. Le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs entre équipes concernées ;

4. La meilleure différence de buts dans les matchs entre équipes concernées ;

5. Le plus grand nombre de buts marqués dans les matchs entre équipes concernées ;

6. Le plus petit nombre de points disciplinaires sur l'ensemble des matchs du groupe suivant le barème : 1 point pour un avertissement reçu par un joueur non suivi d'une expulsion, 3 pts pour le second avertissement dans un match reçu par le même joueur entraînant une expulsion, 4 pts pour une expulsion directe, 5 pts pour une expulsion directe d'un joueur déjà averti dans le match.

Si, à l'issue de la dernière journée, le départage des équipes à égalité dans un groupe est impossible suivant les critères ci-dessus et qu'une place qualificative ou le placement dans le tableau final est en jeu, alors un tirage au sort est effectué par la commission d'organisation de la FIFA.