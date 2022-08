Quelle voiture conduisait Cristiano Ronaldo à 18 ans ?

La voiture que Cristiano Ronaldo avait à l'âge de 19 ans a été dévoilée.

Cristiano Ronaldo n'hésite pas à afficher sa vie fastueuse sur les médias sociaux et la star portugaise a pris plusieurs fois le chemin d'Instagram par le passé pour poster des photos de ses voitures de luxe.

Parmi sa collection, nous avons vu des modèles tels que la Bugatti Veyron, la Bugatti Chiron, la Ferrari F12 TDF, la Ferrari 599 GTB, la Ferrari Monza, la McLaren Senna, la Lamborghini Aventador, la Rolls-Royce Ghost, la Rolls-Royce Cullinan, la Porsche 911 Turbo S et la Mercedes-AMG G63.

Cependant, sa première voiture était beaucoup plus modeste. Il l'a achetée en 2004, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il jouait pour Manchester United.

Comme Instagram n'avait pas été créé à l'époque, nous ne l'avons jamais vu en photo au volant de cette voiture.

La voiture de Ronaldo était une Audi S3 noire, avec le volant sur le côté gauche. Elle appartenait à la première génération de la voiture de sport compacte et utilisait la même plateforme que les Volkswagen Golf, Audi TT, Seat Leon et Skoda Octavia de l'époque.

Une Audi S3 de 225 ch

Bien que la S3 soit arrivée sur le marché en 1999 avec 210 ch, celle que Ronaldo a achetée était déjà la génération révisée, dans laquelle le moteur avait un calage variable des soupapes et atteignait 225 ch et 280 Nm de couple entre 2.200 et 5.500 tr/min.

Elle comprenait des phares au xénon, des phares antibrouillard, des jantes Avus de 17 pouces, des sièges Recaro en cuir partiel avec réglage électrique, la climatisation, l'alarme et le contrôle de stabilité.

La star portugaise aurait pu profiter d'accessoires tels qu'un système audio Bose avec changeur de 6 CD, un toit ouvrant, des capteurs de stationnement arrière, des sièges chauffants, un régulateur de vitesse et plus encore.

Ses performances n'étaient pas comparables à celles des voitures actuelles, mais la voiture atteignait 243 km/h et faisait le 0-60 en 6,6 secondes, des chiffres respectables.

Cette voiture lui a coûté un peu plus de 35 000 euros, ce qui est presque rien quand on sait qu'il gagnait déjà 1,8 million d'euros par an à Manchester United.