Quelle note pour la demi-saison du PSG ? La réponse de Luis Enrique

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait le bilan de la première partie de saison du club parisien, mardi.

Premier de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (37pts) est déjà assuré de terminer champion d’automne. Toutefois, le club de la capitale va essayer de terminer l’année sur une bonne note lors de sa dernière sortie en 2023, mercredi face au FC Metz. Présent en conférence de presse mardi en prélude au match contre les Messins, Luis Enrique est revenu sur ses premiers mois sur le banc du PSG.

Getty

Luis Enrique juge la demi-saison du PSG

Le PSG a complètement changé le visage de l’équipe cet été. Le club francilien a enregistré les arrivées d’une dizaine de joueurs en plus d’un entraineur expérimenté et habitué aux joutes européennes. La nouvelle équipe devrait évoluer ensemble sur la durée et permettre enfin au PSG d’atteindre ses objectifs. Après la première partie de la saison, les Franciliens sont en tête du championnat et sont qualifiés en 8es de finale de la Ligue des Champions. Pour l’entraineur, Luis Enrique, c’est un bilan positif. « On est encore au début de notre parcours en tant que staff. C'est une nouvelle étape pour le club, avec le nombre important de joueurs qu'on a recrutés cet été, le campus PSG. Je suis plus que satisfait de ce début de saison, des résultats », lance l’Espagnol.

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique reconnait les difficultés du PSG

Tout n’a pas été rose pour le Paris Saint-Germain cette saison. Les hommes de Luis Enrique ont connu des débuts mitigés en Ligue 1 avant de dérouler ensuite. En Ligue des Champions, le PSG est parvenu à sortir du groupe de la mort (AC Milan, Dortmund et Newcastle) en terminant deuxième derrière le BVB. Selon Luis Enrique, ces difficultés ont profité à l’équipe qui va monter en puissance lors des prochaines échéances. « Avoir été dans un groupe de Ligue des Champions si difficile a été un avantage, ça nous a donné de bonnes sensations. En championnat, le début n'a pas été parfait mais on est premiers au classement et c'est la place qu'on veut garder. Le plus dur reste à faire, on n'est qu'au début. On veut lutter pour tous les titres », ajoute-t-il.