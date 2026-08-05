Konstantinos Karetsas est le transfert phare de Borussia Dortmund jusque-là cet été, pour une indemnité de 30 millions d’euros, il est meneur de jeu et est célébré comme le « Lionel Messi grec ». Bien que le numéro 10, qui s’imposait naturellement pour lui, soit actuellement libre au BVB après le départ de Julian Brandt, Karetsas portera malgré tout le 19 à l’avenir.

Selon Bild , le joueur de 18 ans n’avait aucun intérêt pour le 10. Son numéro préféré serait le 20, qu’il portait également récemment au KRC Genk. Au BVB, le 20 est toutefois occupé par Marcel Sabitzer, dont un départ dès cet été est évoqué. Karetsas s’est donc rabattu sur le 19, qu’il porte aussi en équipe nationale grecque. Au BVB, le 19 a autrefois longtemps été porté par Kevin Großkreutz, puis par Brandt, avant qu’il ne passe au 10.

Le BVB trouvera peut-être encore un nouveau numéro 10 cet été : Said El Mala ? Le joueur désormais âgé de 19 ans avait déjà été attiré il y a deux ans avec un maillot du BVB floqué du numéro 10, mais le transfert avait alors échoué, car Dortmund et son club de l’époque, le Viktoria Cologne, n’avaient pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnité. El Mala avait alors finalement pris la direction du 1. FC Cologne.

Les démarches du BVB pour Said El Mala sont actuellement au point mort

Désormais, El Mala vise un transfert à Dortmund, mais les deux clubs restent encore très éloignés dans leurs exigences en matière d’indemnité. Cologne réclamerait environ 50 millions, la dernière offre du BVB reste encore nettement inférieure. Selon Bild , le directeur général Lars Ricken et le directeur sportif Ole Book ne laissent toutefois pas le 10 libre par calcul, d’autant qu’El Mala porte le 13 chez les Effzeh.

Au BVB, un nouveau retour de Jadon Sancho, actuellement sans club, fait aussi régulièrement l’objet de spéculations. À l’heure actuelle, absolument rien ne va toutefois dans ce sens. Si un transfert d’El Mala devait échouer, le sujet pourrait néanmoins redevenir brûlant. Lors de son prêt au BVB au printemps 2024, Sancho portait en tout cas le numéro 10. Lors de ses deux clubs les plus récents, Chelsea FC et Aston Villa, il portait à chaque fois le 19, désormais attribué à Karetsas au BVB.

Parmi les autres célèbres numéros 10 de l’histoire du BVB figurent Mario Götze, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller, l’actuel directeur général Lars Ricken, Michael Zorc, membre du conseil de surveillance, ainsi que les héros des années 1960 Lothar Emmerich, Siegfried Held et Timo Konietzka.