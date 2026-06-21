« Que le Maroc vienne… Nous les attendons »… Une confrontation explosive entre Abou Treika et Julián en direct

Les studios de la chaîne qatarie « beIN Sports » ont été le théâtre d’un débat animé entre la légende égyptienne Mohamed Abou Treika, et la star néerlandaise Ruud Kluivert, après la victoire écrasante des Pays-Bas face à la Suède (5-1) lors de la Coupe du monde 2026. Les deux consultants ont livré des analyses divergentes sur la capacité des « Moulins » à braver les cadors, mettant en lumière une confiance néerlandaise peut-être excessive et des mises en garde égyptiennes empreintes de réalisme.

Selon l’Égyptien, le niveau actuel des Néerlandais reste insuffisant pour braver les cadors, pointant du doigt une fragilité défensive susceptible de coûter cher aux « Moulins » au fil de la compétition.

« Au vu du niveau actuel des Néerlandais, a-t-il affirmé, s’ils affrontent le Brésil ou le Maroc au tour suivant, ils risquent de perdre, car leur défense présente des lacunes majeures. »

Le « magicien égyptien » a ajouté : « Certes, ils ont affronté la Tunisie (ils n’ont pas encore joué) et l’Algérie (les Verts se sont imposés 1-0 en match amical), mais le Maroc est différent des équipes arabes que les Pays-Bas ont rencontrées », soulignant que le niveau des Lions de l’Atlas dépasse de loin celui des adversaires néerlandais lors de leurs dernières sorties amicales.

Mais la légende néerlandaise n’a pas partagé cet avis et a rétorqué avec assurance : « Non, non… Nous ne craignons personne », lançant ainsi un défi explicite à tous les futurs adversaires.

Pour provoquer Kluivert et étayer son propos, Abou Treika lance, sarcastique : « J’espère alors que vous affronterez le Maroc », sous-entendant que seule une telle confrontation révèlerait les véritables lacunes défensives des Néerlandais.

Kooliett n’a pas cédé d’un pouce et a répondu avec une assurance tranquille : « Que le Maroc vienne… Nous les attendons », une provocation qui a embrasé les réseaux sociaux.