Quand Robert Lewandowski prendra-t-il sa retraite ? L'attaquant du Barça évoque son avenir

Du haut de ses 34 ans, Robert Lewandowski continue d'être performant et une référence à son poste. Le Polonais espère durer au FC Barcelone.

L'expérimenté attaquant a rejoint le Camp Nou au cours de l'été 2022, après avoir passé huit ans au Bayern Munich, le géant de la Bundesliga. Lewandowski est lié à un contrat en Catalogne jusqu'en 2026 et, après avoir aidé le Barça à atteindre le sommet de la Liga, il pense qu'il peut continuer à rivaliser au plus haut niveau pendant plusieurs saisons encore.

"Jouer encore quelques années au plus haut niveau"

Lewandowski a fait part de ses projets d'avenir dans une interview accordée à Barca Magazine : "Je ne pense pas au nombre d'années que je vais passer au Barça. Je pense toujours que je peux jouer encore quelques années à un haut niveau, mais je ne sais pas combien. Je suis sûr que ce ne sera pas une ou deux années. Ce sera plus. J'espère pouvoir rester ici pendant de nombreuses années. Maintenant, je comprends la signification de Mes que un Club".

Le Polonais a fait part des ambitions du club catalan pour la fin de saison : "Tout est possible, mais la route est encore longue. En Liga, nous avons une bonne avance, mais nous devons faire mieux que lors des nombreux matches que nous avons gagnés 1-0. En Coupe, l'objectif est la finale, mais nous devons éliminer le Real Madrid. Nous avons retrouvé le chemin de l'élite, mais nous devons être patients".

"L a façon dont le Barça jouait il y a dix ans pourrait ne plus fonctionner aujourd'hui"

"Tout est sur la bonne voie parce que nous avons de jeunes joueurs qui ont besoin de temps. Dans la première partie de la saison, nous avons bien fait les choses, mais nous avons commis des erreurs. Dans cette deuxième partie de saison, tout va beaucoup mieux. Nous avons fait un pas en avant. Les blessures que nous avons eues nous ont compliqué la tâche en Ligue des champions. Nous avions une équipe jeune, avec peu d'expérience. Nous avons fait des erreurs et, si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas faire ces erreurs", a ajouté l'attaquant du Barça.

"Xavi était un grand joueur et il jouait en tant que milieu de terrain, il voyait le terrain d'un point de vue central. Il est capable de voir beaucoup de choses. Jouer avec le ballon, sans le ballon.... Il nous dit toujours que nous devons être capables de changer un match par nous-mêmes. Tactiquement, il sait ce qu'il faut faire et il ajoute toujours de la valeur à ses paroles, ce qui fait qu'on l'écoute et qu'on le comprend. L'ADN du Barça est de jouer du bon football, mais il faut comprendre que le football change. Par exemple, la façon dont le Barça jouait il y a dix ans pourrait ne plus fonctionner aujourd'hui. Il faut trouver la solution parfaite en fonction de sa situation et de ses joueurs", a conclu Robert Lewandowski.

Lewandowski, qui a marqué 344 buts en 375 apparitions avec le Bayern, a trouvé le chemin des filets à 25 reprises lors de ses 31 sorties avec le Barça, toutes compétitions confondues. Le Barça a été éliminé de l'Europa League cette saison, après une défaite en barrage contre Manchester United, mais il compte neuf points d'avance sur son rival du Clasico, le Real Madrid, en Liga et sera de retour dimanche lors d'un déplacement à l'Athletic Club.