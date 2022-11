Quand et à quelle heure aura lieu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 et qui chantera ?

La Coupe du monde 2022 débute le 20 novembre 2022 au Qatar et le match d'ouverture opposera l'équipe du Qatar à l'Equateur.

Le coup d'envoi du match sera donné à 17h00 heure française mais avant cette première rencontre du Mondial, il y a aura la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 aura lieu le dimanche 20 novembre et commencera à 15h00 heure française.

Initialement, le match d'ouverture (Pays-Bas-Sénégal) et la cérémonie d'ouverture devaient avoir lieu le lundi 21 novembre 2022. Mais afin que le Qatar, pays hôte, joue le premier match de son Mondial, le match Qatar-Equateur a été avancé au dimanche 20 novembre.

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 aura lieu dans le stade Al Bayt qui est situé dans la ville d'Al Khor.

Vous pouvez retrouver toutes les infos détaillées sur ce stade dans notre guide pratique : « Accès, transports, matches : toutes les infos pratiques sur le stade Al Bayt qui accueillera le match d'ouverture Qatar-Equateur de la Coupe du monde 2022 ».

Si la FIFA et le Qatar essayent de ne pas trop en dévoiler sur le déroulement de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022, on sait déjà que le chanteur sud-coréen Jungkook du célèbre groupe de K-POP BTS montera sur scène ce jour-là. L'artiste l'a lui-même annoncé sur le compte Twitter de BTS.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp