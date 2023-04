Quand Nasri compare Saka et Mahrez

Le désormais consultant a offert une analyse intéressante sur l'exposition médiatique au micro de Canal+.

Samir Nasri a eu une carrière bien remplie, ayant joué dans les plus grands clubs européens. L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City est très pertinent pour évoquer l'exposition médiatique offert par les deux clubs. Et pour lui, Arsenal reste au-dessus dans ce domaine.

Les regrets de Nasri

"Sans ma blessure (à la cuisse, en janvier 2011), je pense que j'aurais pu avoir le titre de joueur de l'année en Angleterre. Rio Ferdinand en avait parlé dans un tweet en décembre (2010). Il faut dire que quand tu joues à Arsenal, tu bénéficies d'une vraie exposition médiatique. Je l'ai vu une fois que j'étais à City : même quand j'ai fait une super-saison, en 2013-2014, je n'étais pas autant dans la lumière alors qu'on a fini champions.", se souvient avec une certaine amertume l'ancien international français.

Pour Nasri d'ailleurs, Arsenal offre un vrai avantage à ses joueurs dans cet aspect.

"J'ai l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui : (Bukayo) Saka, par exemple, c'est très fort en termes de statistiques (14 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues). Mais ce serait intéressant de les comparer avec celles de (Riyad) Mahrez (15 buts, 8 passes) et de vérifier si on parle autant des deux joueurs... Ce décalage s'explique peut-être par le fait qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs d'Arsenal dans les médias (il sourit)", a-t-il encore confié.