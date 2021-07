Quand Manchester United a préféré Fellaini à Thiago Alcantara

Rio Ferdinand a avoué que Thiago Alcantara souhaitait rejoindre Manchester United en 2013 mais que le club mancunien avait décliné.

Rio Ferdinand a révélé que Manchester United avait laissé passer l'occasion de signer Thiago Alcantara au cours de l'été 2013, David Moyes privilégiant un transfert pour Marouane Fellaini.

L'élégant milieu de terrain international espagnol se préparait à rompre les liens avec Barcelone dans cette fenêtre de transfert puisque face à la concurrence au milieu, un départ était souhaité.

Son intérêt pour l’Angleterre connu, Ferdinand a été invité à pousser les Red Devils à conclure un accord, mais ses conseils de recrutement ont été ignorés et le milieu de terrain aujourd’hui à Liverpool a fini par rejoindre Pep Guardiola au Bayern Munich.

L'ancien défenseur de United, Ferdinand, qui a déjà joué contre Thiago, a parlé à Vibe avec FIVE d'une occasion manquée pour les Red Devils.

"Avant que Thiago ne quitte Barcelone, il m'a appelé."

"Il parle couramment anglais et nous avions joué contre Barcelone aux États-Unis en tournée et il avait été incroyable. Il a joué numéro 10 et marqué un sacré but."

"Donc, nous savions tout de lui et quelques années plus tard, Moyes était manager. Je n’avais pas parlé pas à Thiago, je ne le connaissais pas, mais David de Gea lui a donné mon numéro."

"Alors il [Thiago] m'a appelé et il m'a dit: 'Rio, j'adorerais venir à Man Utd, peux-tu parler à quelqu'un?'"

"Il m'a dit: 'J'aimerais avoir l'opportunité de venir à Man Utd, y a-t-il quelqu'un à qui je pourrais ou tu pourrais parler, pour voir l'intérêt?'"

"Alors j'ai parlé aux gens du club… Moyes, cela aurait pu [aussi] être [Ed] Woodward, j’ai mentionné son nom et ils ont répondu : 'non, nous sommes déjà en train de faire quelques autres signatures, c'est bon'."

"Je pense qu'on lui a donné 24 heures pour prendre une décision. Il a fini par me rappeler le lendemain matin, 'J'ai dormi dessus, pouvez-vous me renseigner sur Man Utd, que se passe-t-il ?'."

"J'ai demandé à nouveau et il a de nouveau dit : 'J'ai 24 heures pour prendre une décision, sinon Pep ne m'emmènera pas au Bayern Munich'."

"Il a fini par aller au Bayern Munich, et le reste appartient à l'histoire. Mais quel gars, un gars formidable."

Thiago a ensuite passé sept ans au Bayern, disputant 235 apparitions.

Il les a aidés à remporter sept titres de Bundesliga et une couronne en Ligue des champions.

Jurgen Klopp l'a recruté à l'été 2020 car aucun nouveau contrat n'allait être signé à l'Allianz Arena.

Thiago a subi une première campagne compliquée à Anfield, avec un épisode de coronavirus et des problèmes de blessures.

Des questions ont également été posées sur sa capacité à s'intégrer dans le système tactique de Klopp, mais les sceptiques ont été conquis vers la fin de 2020-21 alors que Liverpool s'est classé parmi les quatre premiers.