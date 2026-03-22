Quand l'Arabie saoudite pique un joueur au Barça

De nombreuses cibles ont été identifiées ces derniers mois, et parmi elles, Serhou Guirassy, ​​l'attaquant du Borussia Dortmund, est régulièrement citée par le club catalan.





Plus tôt dans la saison, il a été rapporté que le Barça était en mesure de s'attacher les services de Guirassy pour 50 millions d'euros, un prix attractif pour un joueur ayant inscrit 56 buts en 89 apparitions sous le maillot de Dortmund depuis son arrivée en provenance de Stuttgart en 2024. Bien qu'il ne figure pas parmi les priorités absolues du club catalan au poste d'attaquant, son intérêt est suffisamment important pour que l'Arabie saoudite se sente menacée dans sa propre tentative de le recruter.





Selon Alyaum (via Sport), Al-Ittihad serait également intéressé par Guirassy, ​​mais les dirigeants du club de Saudi Pro League s'inquiètent de la position du FC Barcelone sur le dossier. Le joueur de 30 ans serait ravi de rejoindre l'Arabie saoudite cet été, mais si le leader de la Liga le contactait, il privilégierait cette option.





Barcelone préfère recruter Julian Alvarez.





La bonne nouvelle pour Al-Ittihad est que Julian Alvarez reste la priorité du FC Barcelone pour le mercato estival. Si le club catalan parvient à rétablir la règle du 1-1 en Liga avant la fin de la saison, il est probable qu'une offre soit faite pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, dont le transfert coûterait largement plus de 100 millions d'euros.





Cependant, rien ne garantit que le FC Barcelone pourra investir massivement dans un nouvel attaquant, car le club prévoit également de renforcer sa défense centrale et son aile gauche. Il pourrait donc devoir se tourner vers une solution plus économique, ce qui serait tout de même une bonne nouvelle pour Al-Ittihad, car Guirassy serait probablement jugé trop cher.





L'avenir nous dira qui le FC Barcelone ciblera cet été, mais il serait surprenant de voir Guirassy devenir une cible concrète.