Quand Kylian Mbappé choque le Real Madrid

Le Français souffre d'une blessure au genou depuis décembre et, malgré ses efforts pour jouer malgré la douleur, il a finalement été décidé de le mettre au repos jusqu'à son rétablissement complet.





Deux semaines se sont écoulées depuis le dernier match de Mbappé et, durant cette période, des rumeurs d'opération chirurgicale ont circulé. Le joueur lui-même ne souhaite pas envisager cette option, et le Real Madrid préférerait également ne pas se passer de lui plus longtemps que nécessaire. Cependant, le risque existe que, sans intervention chirurgicale, il ne retrouve pas 100 % de ses capacités.





Ces craintes s'apaisent peu à peu. Selon RMC Sport (via Sport), l'état de Mbappé s'est nettement amélioré ces derniers jours, à un point inattendu pour les dirigeants du Real Madrid. De ce fait, on espère désormais le voir participer au match contre Manchester City mardi.





Le Real Madrid considérait comme acquis que Kylian Mbappé serait forfait pour l'intégralité du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mais il y a désormais de fortes chances qu'il figure dans le groupe pour le déplacement à Manchester en début de semaine prochaine. En revanche, il ne jouera pas contre Elche samedi, car ce sera trop tôt pour lui.





Dans ce genre de cas, plus le repos est important, meilleures sont les chances d'éviter une rechute. C'est pourquoi le Real Madrid préférerait sans doute que Mbappé ne soit pas sollicité face à Manchester City, et compte tenu de leur avance de trois buts avant le match retour à l'Etihad Stadium, cela pourrait bien être le cas.