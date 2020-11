Quand Diego Maradona a failli signer à l’OM

Idole à Naples, Diego Maradona était un rêve de Bernard Tapie. L’ancien président de l’OM avait tenté de le recruter à de nombreuses reprises.

Et si Cristiano Ronaldo avait signé à l’Olympique Lyonnais et si Luka Modric avait signé à Sochaux ? Nombreuses sont les stars du football mondial à avoir été à deux doigts de rejoindre un club français durant leur jeunesse. Aucune n’aura finalement rejoint le championnat de , pas plus que Diego Maradona.

Décédé ce mercredi, suite à un arrêt cardiaque, la légende du football argentin a pourtant été proche de rejoindre la D1 d’alors. Et pas durant sa jeunesse mais bien durant son prime. Devenu champion du monde en 86 avec l’Albiceleste, Maradona avait déjà acquis l’étiquette d’idole à depuis bien longtemps en 1989. Dans son désir de dominer la France et l’Europe, Bernard Tapie s’est alors mis en tête de recruter l’Argentin. Mais il a dû faire face à l’intransigeance napolitaine.

"Naples avait décidé de ne pas transférer Maradona. Bernard Tapie savait très bien que ça ne se produirait pas. Il s'en est servi pour faire un peu de publicité et pour servir ses intérêts. Maradona a toujours voulu rester à Naples. Il y a eu des offres de Tapie, évidemment, mais à aucun moment il n'a demandé à quitter le Napoli", a raconté, sur RMC, Luciano Moggi, directeur sportif du Napoli à l'époque.

Maradona doublait son salaire

Quelques semaines avant de nous quitter, Diego Maradona était revenu sur l’intérêt marseillais dans les colonnes de France Football. L’ancien Barcelonais n’avait pas caché son désir de rejoindre la Canebière, avec une proposition salariale énorme pour l’époque.

"Les dirigeants de Marseille m'ont contacté et m'ont proposé de doubler mon salaire. J'évoluais alors à Naples et le président (Corrado) Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face à , ndlr), il me laisserait partir."

"Bernard Tapie et Michel Hidalgo (alors manager sportif de l’OM) sont même venus me voir jusqu'en pour me faire une proposition et pour qu'on en discute tous ensemble."

"Une fois que je suis retourné à Naples, j'ai dit à Ferlaino: ‘Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais'. A ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire."

L’OM et Diego Maradona se sont finalement retrouvé presque trente ans après puisque « El Pibe de Oro » est apparu dans le clip d’annonce du partenariat entre le club marseillais et Puma, équipementier historique de Maradona.