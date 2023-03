Qu'est-ce que le NXGN? Précédents lauréats, NXGN Nine & tout ce que vous devez savoir

Tout ce qu'il faut savoir sur la prestigieuse récompense décernée aux meilleurs espoirs du football.

Qui sera la prochaine grande star du football ? D'où viendra le prochain Lionel Messi ? Verrons-nous un jour un autre joueur comme Cristiano Ronaldo ? Ces questions éternelles occupent et enthousiasment les amateurs de football du monde entier.

Les "Wonderkids" - les meilleurs jeunes talents - intriguent et passionnent les supporters, qui sont nombreux à s'intéresser de près à l'évolution de la carrière d'une jeune star pleine de promesses. Voilà ce qu'est NXGN.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur ce prix prestigieux, les lauréats précédents et bien plus encore.

Qu'est ce que le NXGN?

Le NXGN est une liste des meilleurs jeunes joueurs de football âgés de 19 ans ou moins pour une saison donnée. Établie en 2016, la catégorie NXGN masculine comprend les 50 meilleurs jeunes, le joueur en tête de liste étant couronné vainqueur entre 2016 et 2022. L'édition féminine du NXGN a été créée en 2020 et est passée d'une liste de 10 joueurs à 25 en 2023.

Comment la liste NXGN est établie ?

Les joueurs figurant sur les listes du NXGN sont choisis par des experts en football du monde entier, dirigés par les spécialistes du football des jeunes du NXGN, qui surveillent les meilleurs espoirs du football tout au long de l'année.

Qu'est-ce que le "NXGN Nine" ?

En 2023, au lieu d'avoir un gagnant NXGN pour chaque liste, il y en aura neuf : Les neuf NXGN. Ces neuf joueurs sont considérés comme des talents d'élite qui ont le potentiel de devenir des footballeurs de classe mondiale en continuant à se développer. Ils reçoivent chacun un prix du NXGN pour marquer leur réussite.

Liste des précédents lauréats de NXGN

Vous pouvez voir ci-dessous les gagnants masculins et féminins du NXGN depuis 2016 :

Les lauréats masculins de NXGN

Année Lauréat Dauphin Third 2016 Youri Tielemans Breel Embolo Gianluigi Donnarumma 2017 Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe Christian Pulisic 2018 Justin Kluivert Gianluigi Donnarumma Vinicius Jr 2019 Jadon Sancho Vinicius Jr Callum Hudson-Odoi. 2020 Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood 2021 Ansu Fati Eduardo Camavinga Gio Reyna 2022 Jude Bellingham Florian Wirtz Gavi

Youri Tielemans a remporté la première couronne du NXGN en 2016. Alors joueur d'Anderlecht, Tielemans a remporté le prix devant Breel Embolo et Gianluigi Donnarumma. L'année suivante, Donnarumma a remporté le titre NXGN, Kylian Mbappe et Christian Pulisic terminant respectivement deuxième et troisième.

Justin Kluivert a remporté le NXGN 2018, Donnarumma a terminé deuxième pour la deuxième fois, tandis que Vinicius Jr a pris la troisième place. En 2019, l'Anglais Jadon Sancho a remporté le NXGN, Vinicius Jr et Callum Hudson-Odoi complétant le trio de tête.

Vous pouvez consulter la liste complète des vainqueurs du NXGN masculin dans le tableau ci-dessus.

Les lauréates féminines de NXGN

Année Lauréat Dauphin Third 2020 Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina 2021 Hanna Bennison Nikita Tromp Alison Gonzalez 2022 Melchie Dumornay Mary Fowler Haley Bugeja

Lena Oberdorf a remporté le premier prix NXGN féminin en 2020, Jordyn Huitema et Claudia Pina suivant de près le talent allemand. La jeune Suédoise Hanna Bennison a remporté le prix l'année suivante, en 2021, tandis que la star haïtienne Melchie Dumornay a été couronnée lauréate du NXGN en 2022.