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Loai Mohamed

Traduit par

قرار جérard d’Arbeloa.. fuite du plan du Real Madrid contre le Bayern

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
A. Arbeloa
J. Bellingham
Espagne
Allemagne
Angleterre

L’entraîneur espagnol recourt à la formule des victoires dans les grands matchs.

Des médias espagnols ont révélé les grandes lignes du plan sur lequel s’appuiera Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, lors du match contre le Bayern Munich, ce mardi soir.

Le Real Madrid reçoit son rival bavarois au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et cherche à obtenir un résultat positif avant de disputer le match retour la semaine prochaine en Allemagne.

Le journal « As » a indiqué, quelques heures avant la rencontre, qu’Arbeloa a décidé de ne pas titulariser l’Anglais Jude Bellingham, malgré le fait que le joueur soit apte.

Bellingham a repris la compétition après une blessure qui l’a éloigné longtemps : il est entré en jeu contre l’Atlético de Madrid pendant 16 minutes, puis a joué 31 minutes face à Majorque. Il était attendu titulaire aujourd’hui.

Le Real Madrid gère avec prudence le retour de Bellingham depuis sa blessure, une déchirure du muscle semi-tendineux de la jambe gauche contractée contre le Rayo Vallecano en février dernier.

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La formule des grandes victoires

« As » a précisé qu’Arbeloa prévoit d’aligner le duo offensif Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, avec un quatuor composé de Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni et Güler au milieu de terrain — une formule déjà utilisée par Arbeloa pour battre Manchester City et l’Atlético de Madrid.

Valverde dispose d’une grande liberté de mouvement entre l’axe et les côtés, tout en assumant des tâches défensives pour soutenir le latéral. Thiago joue un rôle central depuis son apparition, malgré un repos relatif face à Majorque (il a participé en seconde période) après avoir brillé avec la sélection des moins de 19 ans.

De son côté, Tchouaméni constitue le point d’ancrage principal, tandis que Güler continue de gagner du terrain dans la lutte pour une place de titulaire lors des grands matches.

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