PSG x Jordan : La Collection 'WINGS' Alliant Luxe et Performance

Découvrez la collection exclusive PSG x Jordan "WINGS", fusionnant élégance et innovation, avec un maillot inédit et des pièces haut de gamme.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand poursuivent leur association emblématique en dévoilant la collection "WINGS", une alliance parfaite entre performance sportive et raffinement. Cette nouvelle ligne incarne l’ADN des deux marques, alliant élégance et innovation, tout en repoussant les frontières entre le football et le lifestyle.

Un maillot révolutionnaire pour la saison 2024/2025

Pièce maîtresse de cette collection, le quatrième maillot du PSG pour la saison 2024/2025 se distingue par une approche inédite. Arborant des manches longues dès sa conception initiale, il s’inspire du logo emblématique "Wings" de Jordan, dont les motifs viennent habiller le tissu. Plus qu’un simple maillot, il symbolise l’union du style et de la performance, tout en offrant aux joueurs un confort optimal sur le terrain. Il est également décliné en version manches courtes et sera porté par les équipes masculines et féminines du club durant la seconde moitié de la saison.

Outre le maillot, la collection comprend une ligne complète d’entraînement, incluant des tenues d’échauffement aux couleurs historiques du club : bleu, blanc et rouge. Fidèles à leur engagement depuis 2018, le PSG et Jordan Brand continuent d’innover en créant des vêtements techniques qui s’intègrent aussi bien dans l’univers du sport que dans la mode urbaine.

Des pièces d’exception inspirées de l’héritage Jordan

La collection "WINGS" ne se limite pas au terrain. Conçue avec un souci du détail et des matériaux haut de gamme, elle comprend une gamme variée de pièces allant des hoodies aux vestes, en passant par des t-shirts et des pulls dont le design rend hommage à l’univers du football. Parmi les pièces phares, un ensemble de bagages en cuir ainsi qu’une réinterprétation unique de l’Air Jordan High 1 viennent parfaire cette collection, symbolisant le mélange du luxe et du sport.

Fabriquées en Italie et perfectionnées en France, ces créations exclusives témoignent du savoir-faire des artisans impliqués dans leur conception. Pour les collectionneurs, une édition ultra-limitée de la chaussure, limitée à seulement 23 exemplaires, confirme l’exceptionnalité de cette collection.

Disponible dès maintenant, la collection "WINGS" est une nouvelle démonstration du partenariat visionnaire entre le Paris Saint-Germain et Jordan Brand, unissant sport, mode et exclusivité.