PSG : Warren Zaire-Emery sème le doute sur son avenir

Au soir de la victoire du PSG face au Stade de Reims, Warren Zaire-Emery a évoqué sa situation personnelle.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 (0-3). Une victoire qui permet au club de la capitale de prendre les rênes du championnat avec un point d’avance sur l’OGC Nice. À la fin de la rencontre, la pépite parisienne, Warren Zaire-Emery, s’est exprimé au micro de Prime Video.

Warren Zaire-Emery fier de sa convocation en EDF

Récemment convoqué en Equipe de France par Didier Deschamps, Warren Zaire-Emery a tout d’abord donné son ressenti sur sa toute première convocation en EDF. « Je suis très content. C’est une grande fierté. Ça montre qu’il (Didier Deschamps) me fait confiance aussi. Mais, c’est avant tout un travail quotidien que je fais tous les jours, j’ai pas les mots. Je suis très content », lance-t-il.

L'article continue ci-dessous

La reconnaissance du titi parisien envers ses coéquipiers

Juste après sa convocation, les joueurs du PSG ont organisé une surprise pour Warren Zaire-Emery pour le féliciter. Le titi parisien affirme qu’il n’était « pas au courant » du plan de ces coéquipiers et que ce n’était pas un coup monté. Une surprise qui a quand même ravi le néo-international français qui remercie ses coéquipiers. « Tous les jours, je suis avec eux et qu’ils me fassent cette surprise, j’étais très content. Ça montre qu’on est une équipe, qu’on est tous solidaires et qu’ils sont aussi contents pour moi et pour tout le monde », poursuit-il.

Zaire-Emery évasif sur son avenir

Après les félicitations pour sa première convocation en Equipe de France, Warren Zaire-Emery a répondu à la question sur son avenir. Et sa réponse risque de faire jaser. « Le bac, la prolongation de contrat au PSG ou le permis de conduire en priorité ? Pour le moment je dirais mes premières minutes avec les Bleus, ce serait quelque chose d’incroyable. J’espère tout prendre et on verra ce qui va se passer, je ferai tout pour tout prendre. Si la prolongation du PSG est quasiment bouclée ? (Il hausse les épaules) Je ne sais pas, il faut voir », déclare-t-il.