PSG : Van der Vaart s'offre le scalp de Lionel Messi

La "MNM" prend cher depuis mercredi soir et la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des champions. Le club de la capitale s'est incliné à l'Etihad Stadium et va terminer quoi qu'il arrive deuxième de son groupe derrière le champion d'Angleterre en titre. Plus que le résultat face à Manchester City, c'est la manière qui interroge et notamment la prestation du trio offensif du Paris Saint-Germain.



PSG : Thierry Henry charge le trio Messi-Neymar-Mbappé et Pochettino



Si le but inscrit par le Paris Saint-Germain illustre tout ce que ce magnifique trio peut faire de plus beau, d'autres séquences ont montré les trois attaquants nettement moins à leur avantage et notamment lorsqu'il s'agit de défendre. Tout les observateurs s'accordent à dire que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé vont devoir faire plus sur le plan défensif si le Paris Saint-Germain veut avoir une chance de remporter la Ligue des champions en fin de saison.



"Quand je regarde Messi, je me dis : 'Tu n'as pas honte ?'"



Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi n'est pas épargné par les critiques depuis quelques semaines. Son état de forme et sa période de disette en Ligue 1 ont engendré des critiques à l'encontre de l'Argentin. Si Lionel Messi a ouvert son compteur en championnat le week-end dernier face à Nantes, pour certains, il n'est que le fantôme de lui même cette saison. Et c'est l'opinion de Rafael Van der Vaart. Le Néerlandais a chargé Lionel Messi et son implication sur le terrain, des propos relayés par Marca.



Ali Benarbia demande davantage de patience avec le PSG

"Cela me rend triste. C’est une question de désir. Est-ce que Messi le veut ou pas ? Quand on le compare à Cristiano Ronaldo, l’un se bat pour amener son équipe au niveau supérieur – et l’autre non. Messi marche de temps en temps. Je le regarde et je me dis : "Tu n’as pas honte ?" . Je commence à m’énerver contre Messi. Ça a déjà un peu commencé avec Ronald Koeman (à Barcelone). C’était en fait un refus de travailler, ce n’est pas normal pour un tel joueur. Et c’est dommage, car un joueur comme lui ne renaîtra jamais", a analysé Rafael Van der Vaart.

Jérôme Rothen pense que le recrutement de Messi est une erreur

L'ancien meneur de jeu du Real Madrid n'est pas le seul à penser que Lionel Messi n'est pas au meilleur de sa forme et doit changer d'attitude sur le terrain. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a également critiqué l'Argentin et considère même que son recrutement pourrait s'avérer être une erreur : "Je le pense de plus en plus. Quand tu prends Lionel Messi, tu t’attends à plein de choses, à des exploits individuels qu’on a du mal à voir depuis le début de la saison. Tu t’attends à ce qu’il bonifie ses coéquipiers".



"Et puis il faut arrêter de me dire qu’il est encore en rodage. Tu n’as pas le temps ! On arrive au mois de décembre. On est obligé de constater qu’il n’y a pas autour les joueurs pour permettre à Lionel Messi d’avoir une emprise sur l’équipe. Il installe un faux-rythme qui ne correspond pas aux joueurs qui sont autour. Les dirigeants parisiens ne se sont pas rendus compte qu’il faut avoir des joueurs qui vont dans son sens, dans son tempo, qui lui permettent de briller", a conclu l'ancien du PSG. À Lionel Messi désormais de faire, une nouvelle fois, taire ses détracteurs dans les prochaines semaines.