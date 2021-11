PSG : Thierry Henry charge le trio Messi-Neymar-Mbappé et Pochettino

Thierry Henry s'est demandé si Mauricio Pochettino a le droit de "s'en prendre" aux stars du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, ou si le trio est responsable de son manque d'investissement sur le plan défensif. L'ancien attaquant international français a critiqué le trio d'attaque du PSG pour son manque de travail défensif lors de la défaite de l'équipe française contre Manchester City (2-1) en Ligue des champions, mercredi.



Le PSG ne pourra pas gagner la Ligue des champions si les attaquants ne travaillent pas davantage lorsque l'équipe n'est pas en possession du ballon, a affirmé Henry, mais Mauricio Pochettino doit avoir suffisamment d'autorité pour les faire défendre. "Vous savez d'où vient la frustration ? C'est parce que le [PSG] a beaucoup joué à l'arrière, donc ne pas voir ces gars revenir fait mal", a déclaré Thierry Henry sur CBS Sports après la rencontre.

"Pochettino a-t-il le droit de demander aux stars de défendre où font-elles la loi ?"

"En tant qu'ancien attaquant, si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas maintenant dans le jeu moderne défendre avec sept joueurs. C'est impossible. Je me fiche de qui vous êtes. Les équipes qui gagnent des titres et qui gagnent davantage la Ligue des champions... vous devez avoir au moins vos trois joueurs de devant face au ballon. Je veux dire le strict minimum. Nous ne vous demandons pas de courir après les gars jusqu'au drapeau de corner. Faites-leur face, rendez-leur la tâche difficile, coupez le côté de la passe, permettez-leur d'aller à l'extérieur et peut-être que maintenant [les défenseurs] se sentiront plus sûrs de ce qui se passe derrière eux et devant eux", a ajouté l'ancien attaquant du Barça et d'Arsenal.

"En ce moment, ils sont trop exposés. Les équipes du championnat de France ne peuvent pas les exposer, mais Man City le peut. Est-ce que l'entraîneur peut avoir le droit de s'en prendre à eux, ou est-ce que les joueurs font la loi ? C'est très difficile parce que si Pochettino n'est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe, alors cela devient difficile. Vous avez vu que tous ceux qui ont quitté le PSG ont continué à gagner en Europe - [Unai] Emery et [Thomas] Tuchel - mais Pochettino n'a pas le droit d'être Pochettino à certains moments avec cette équipe", a conclu Thierry Henry.



Le PSG s'est qualifié pour le prochain tour de la Ligue des champions, mais cette défaite en milieu de semaine signifie qu'il terminera à la deuxième place du groupe A, tandis que City sortira vainqueur du groupe. Sur la scène nationale, le PSG est en bonne forme puisqu'il est en tête de la Ligue 1 et compte 11 points d'avance sur Nice, deuxième, après 14 matches. Mbappe est l'homme en forme du moment, avec neuf buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Messi a marqué quatre fois en dix apparitions avec le club et que Neymar a trois buts à son actif.

Quel avenir pour Pochettino ?

L'avenir de Pochettino au club a été remis en question après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United. L'entraîneur argentin est devenu l'un des principaux candidats à la succession d'Old Trafford, car il serait malheureux dans la capitale française et désireux de retourner en Premier League. Mais les chances de Pochettino d'être nommé à la tête de United dans un futur immédiat ont pris un coup. GOAL peut confirmer que l'approche de l'équipe anglaise pour lui a été repoussée, menant à des discussions avec l'ancien entraîneur de Barcelone, Ernesto Valverde.