PSG : Un prestigieux club se positionne pour Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises et quitter le club francilien cet été. Un top club a un intérêt pour le portier italien du PSG.

Le gardien du Paris Saint-Germain pourrait ne pas rester dans la capitale pour faire face à la concurrence que lui souhaite son nouvel entraîneur espagnol, Luis Enrique. Alors que l’ancien gardien du FC Barcelone, Arnau Tenas Ureña, a débarqué pour renforcer les rangs du PSG, Donnarumma, le portier numéro 1, peut prendre la porte de la sortie, même s’il est un des cadres de l’équipe parisienne.

Donnarumma pour remplacer Szczesny à la Juventus

A en croire les informations de Sportitalia, la direction de la Vieille Dame s’intéresse au gardien italien du Paris Saint-Germain. L’entraîneur Massimiliano Allegri et la direction du club italien se renseignent sur la situation actuelle de Gianluigi Donnarumma. Actuel gardien principal de la Juventus Turin, Wojciech Szczesny est dans le viseur du Bayern Munich, qui souhaite l’enrôler avant la fin du mercato.

Pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée, en championnat la saison prochaine, la Vieille Dame mène ses procédures pour trouver un gardien confirmé pour compenser un potentiel départ de Szczesny vers les champions d’Allemagne. En effet, le choix est donc porté sur le portier parisien pour le poste de gardien. Et la Juve est prête à faire l’impossible pour avoir Donnarumma.

Même si le PSG ne semble pas ouvert aux négociations pour une éventuelle vente de Donnarumma, la Juventus veut pousser l’Emir à écouter l’offre. Pour convaincre Nasser, la Vieille Dame entend inclure son avant-centre Dusan Vlahovic (27 matchs, 10 buts et deux passes en Serie A la saison dernière) dans l’opération en plus d’une bonne enveloppe.

Ancien gardien de but de l’AC Milan, Gigi Donnarumma pourrait donc faire son come-back en Italie deux ans après son départ. Mais l’opération semble compliquée puisque le Paris Saint-Germain n’est, sauf surprise, pas vendeur. Puisque les champions de France comptent sur le gardien de 24 ans vue que Navas ne fait plus partie des plans du club, et sur le départ. Aucune offre officielle n’est faite en ce moment du côté de la Juve. Mais les prochains jours s’annoncent décisifs.