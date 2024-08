Mercato, Al Nassr fonce sur un indésirable du PSG

Al-Fayha vs Al Nasr FC

Al Nassr est passé à l’action pour un indésirable du PSG, ces dernières heures.

Le mercato estival ferme ses portes, le 30 août prochain, soit dans quatre jours. Mais les mouvements continuent toujours sur le marché des transferts notamment du côté de la capitale française. Malgré un mercato timide en termes de recrues, le Paris Saint-Germain compte toujours se séparer de certains joueurs indésirables. Les choses évoluent bien dans ce sens avec une offre d’Al Nassr pour l’un de ces derniers.

Le PSG ne compte plus sur Milan Skriniar

Le PSG est en grande forme en ce début de saison. En deux journées de Ligue 1, le club de la capitale a enregistré autant de victoires et surtout planté 10 buts. Les rencontres face au Havre (1-4) et Montpellier (6-0) ont permis aux nouvelles recrues parisiennes de s’illustrer. En dehors du gardien russe Matvey Safonov, William Pacho, Joao Neves et Désiré Doué ont tous eu droit à leurs premières minutes sous le maillot du PSG.

Les renforts ayant donné satisfaction, il est peu probable que Luis Enrique change d’avis pour ses indésirables. Le Paris Saint-Germain souhaite, en effet, se séparer de plusieurs joueurs dont Danilo Pereira, Ayman Kari ou encore Milan Skriniar. Ce dernier, justement, pourrait rejoindre les rangs d’Al Nassr dans les prochains jours.

Milan Skriniar va filer à Al Nassr

Arrivé l’été dernier, Milan Skriniar n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, cette saison. L’international slovaque a d’ailleurs été écarté par le technicien espagnol lors du match contre Montpellier, vendredi. S’il avait assuré vouloir rester il y a quelques semaines, Milan Skriniar s’est finalement résigné à quitter le Paris Saint-Germain, surtout que la direction commence à lui mettre la pression. Mais l’ancien défenseur de l’Inter Milan ne devrait pas rester longtemps sur la touche.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Al Nassr aurait transmis une offre au PSG pour le joueur de 29 ans. A en croire le journaliste italien, le dossier serait très avancé et les deux parties seraient sur le point de trouver un accord. Annoncé à Naples ces derniers jours, Milan Skriniar devrait finalement rebondir en Arabie Saoudite où il évoluerait aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo.