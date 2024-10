PSG, un ex-titi ouvre la porte à un retour

Paris Saint-Germain vs Strasbourg

C. Nkunku

Un ancien titi parisien a ouvert la porte à un retour au PSG, dimanche.

Le Paris Saint-Germain n’a pas eu mercato très bruyant cet été. En tout cas, pas dans le sens des arrivées puisque le club de la capitale n’a enregistré que quatre recrues lors de la dernière fenêtre de transferts. Par contre, il y a de fortes chances que le PSG se montre très actif lors du mercato hivernal. Et le club francilien peut déjà se frotter les mains avec la sortie de l’un de ses anciens titis, ce dimanche.

L’appel du pied de Christophe Nkunku au PSG

Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho, Désiré Doué. Ce sont là les quatre recrues du PSG, cet été. Des renforts qui s’avèrent insuffisants au vu des dernières performances du club de la capitale. S’ils ont démarré la saison en trombe avec 10 buts en 2 matchs, les attaquants parisiens connaissent un coup de moins bien ces derniers jours avec 4 buts marqués lors de leurs trois dernières rencontres. Si Luis Enrique maintient sa confiance envers son attaque, la direction ne verrait pas d’un mauvais œil un retour de Christopher Nkunku pour renforcer ce secteur.

En tout cas, l’international français, lui, n’est pas contre l’idée d’être associé à un certain Bradley Barcola au PSG à l’avenir. « Je suis toujours le PSG, Barcola marque, il est décisif, je lui souhaite de continuer…Je ne sais pas quoi répondre à ça mais oui le PSG ça reste un grand club, mais il n’y a pas eu d’approches, rien du tout », a laissé entendre Christopher Nkunku au micro de Téléfoot.

Christopher Nkunku raconte son premier but avec la France

Un retour de Christopher Nkunku ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Remis de ses pépins physiques, l’ancien joueur du RB Leipzig a retrouvé sa vivacité et son efficacité cette saison. Christopher Nkunku, c’est 7 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea lors de la campagne actuelle. Des statistiques qui lui ont même permis de faire son retour en Equipe de France lors de cette trêve internationale.

Getty

Revenu avec les Bleus, l’ancien titi parisien a marqué son premier but sous le maillot tricolore contre Israël, jeudi dernier (1-4). Un but libérateur pour l’ancien pensionnaire du PSG. « J’ai beaucoup parlé avec le coach avant le match, il m’a dit de sentir les espaces, d’être libre, de bouger. Ça faisait longtemps que je n’étais pas appelé en équipe de France, donc c’est un but que j’attendais depuis longtemps », révèle Christophe Nkunku.