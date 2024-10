De retour en Bleus, Christopher Nkunku impose son positionnement à Deschamps

C. Nkunku

Israël vs France

Rappelé par Didier Deschamps après la retraite d’Antoine Griezmann, Christopher Nkunku ne veut pas jouer à n’importe quel poste sur le terrain.

Après plus d’un an d’absence en Equipe de France, Christopher Nkunku a fait son grand retour en Bleus pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Israël et la Belgique. Mais pour ces deux rencontres, l’attaquant de Chelsea ne voudrait pas jouer à n’importe quel poste sur la pelouse.

Nkunku veut être proche du but

International avant-centre français, Christopher Nkunku (10 capes) a fait son come-back en Equipe de France. En grande forme avec les Blues de Chelsea en ce début de saison, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a regagné la confiance de Deschamps après la retraite internationale d’Antoine Griezmann. En conférence de presse, ce mardi, le natif de Lagny-sur-Marne, fait savoir son poste de prédilection à son sélectionneur. Toutefois, Nkunku est prêt à jouer à l’endroit où le fera jouer Deschamps.

Getty Images

« C'est assez proche du but, sentir les espaces dangereux, un joueur pro doit s'adapter à différents systèmes. Ce sont les choix du coach. Je m'adapterai où le coach me demandera et je suivrai les consignes », a déclaré l’ancien avant-centre du RB Leipzig, qui va prouver à Deschamps lors de ces deux matchs, qu’il mérite un retour en Bleus.

Nkunku conscient du calendrier chargé mais veut beaucoup jouer

Par ailleurs, le joueur de 26 ans s’est prononcé sur le calendrier très chargé mis en place par la FIFA et l’UEFA, qui n’arrange pas la santé des joueurs. Conscient du fait, Nkunku veut quand même disputer le plus de matchs possibles. « De la pression des clubs? Je pense que oui, surtout sur des joueurs qui sont amenés à jouer beaucoup de matchs, ils doivent avoir la pression. S'il y a beaucoup de matchs cette, ça m'arrangerait, j'ai beaucoup d'envie. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de matchs, tous les trois jours », a-t-il ajouté.

Getty Images

« Des joueurs se sont déjà exprimés, un mouvement, il faudrait en parler avec les joueurs. C’est vrai qu’il y a beaucoup de match et ça fatigue mentalement certains ont été gravement blessés. A un moment, il faudra se poser les bonnes questions et penser à la santé des joueurs », a poursuivi Nkunku, qui ne se voit pas attribuer le capitanat en l’absence de Kylian Mbappé puisqu’il n’a « pas été appelé depuis un an ».