PSG : Un départ majeur que personne n’attendait !

Alors que la saison de Ligue 1 s’apprête à démarrer, le Paris SG vient d’enregistrer le départ d’un élément important.

A l’aube de la nouvelle saison, le Paris SG vient d’apprendre qu’un départ va être enregistré en son sein et qu'il n’avait pas forcément prévu. Une défection qui va amener la direction à s’activer pour trouver rapidement un remplaçant. Car le rôle du partant est essentiel.

Le PSG se retrouve dans l’urgence

L’élément qui s’apprête à quitter Paris c’est le médecin en chef Christophe Baudot. Selon Le Parisien, il va faire ses valises d’ici la fin du mois d’aout pour la simple raison qu’il veut se consacrer à son autre activité. Celle qu’il tient au sein de la Clinique du Sport à Bordeaux Mérignac. L’intéressé a reconnu qu’il n’était plus en mesure de conjuguer les deux missions plus longtemps.

Baudot exerçait au PSG depuis quatre ans déjà. Il a une grande expérience dans le monde du football, puisqu’auparavant il s’était aussi occupé des équipes professionnelles de Lyon et de Marseille.

L'article continue ci-dessous

Le board parisien ne s’attendait pas du tout à cette nouvelle et il regrette le départ de Baudot, un médecin qui était loué pour son professionnalisme. Du côté du Parc, on va devoir désormais choisir soigneusement son successeur. Une question sur laquelle l'entraineur Luis Enrique aura peut-être son mot à dire, lui qui aime bien être réuni de personnes qu'il connait et avec lesquelles il a déjà travaillé.

A noter qu’avant Baudot, le staff parisien avait aussi été déserté par le responsable de performance Nicolas Mayer, parti rejoindre Thomas Tuchel au Bayern, ainsi que par le physiothérapeute Diego Montovani, qui a, lui, cédé aux sirènes lucratives d’Al-Hilal il y a deux mois.