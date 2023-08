La réponse étrange de Luis Enrique aux rumeurs de départ

Suite aux rumeurs évoquant un départ du PSG, Luis Enrique s'est fendu d'une réponse mystérieuse.

Luis Enrique publie un message énigmatique sur les médias sociaux en réponse aux affirmations selon lesquelles il est prêt à quitter le Paris Saint-Germain au milieu du chaos provoqué par Kylian Mbappé.

Selon certaines informations, le manager espagnol est de plus en plus frustré par la saga du transfert de Mbappé et reconsidère sa position au sein du club, quelques semaines seulement après avoir pris les rênes du PSG. De plus, le conseiller en football Luis Campos pourrait être contraint de partir d'ici la fin du mois d'août, ce qui a encore alimenté les spéculations sur l'avenir d'Enrique à Paris.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone s'est empressé de dédramatiser la situation en publiant un message sur Instagram. Enrique a posté une photo où on le voit impliqué dans une discussion intense avec d'autres membres de son équipe d'entraîneurs, avec un message qui se lit comme suit : "un pour tous tous pour un".

Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, a cité une source du PSG qui a également réfuté les spéculations et qualifié les discussions sur le transfert de "complètement absurdes".