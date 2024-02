PSG, un cadre se prononce sur l'avenir de Mbappé

Un cadre du PSG s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé, mardi.

Kylian Mbappé est de retour au cœur de l’actualité mercato depuis quelques jours. L’international français est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et cette fois-ci, cela semble être très sérieux. Au moment où le PSG semble également baisser les bras dans ce dossier, un cadre du club est sorti du silence ce mardi.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG ».

Tels sont les écrits du journal Le Parisien qui révélait samedi que Kylian Mbappé avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Une information confirmée ensuite par Laure Boulleau, ambassadrice du PSG, qui indique que le départ du Bondynois était acté même si le PSG et le joueur essaient de maintenir le suspense en public.

L'article continue ci-dessous

Lucas Hernandez demande à Mbappé de rester

Tout comme Kylian Mbappé qui ne s’est toujours pas prononcé officiellement, les joueurs du Paris Saint-Germain ne discutent pas de son avenir avec lui. A en croire Lucas Hernandez, les coéquipiers du capitaine de l’Equipe de France évitent de lui mettre la pression à ce sujet.

Getty

« Nous, on essaie de ne pas parler de ce sujet-là (…) On n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attente derrière lui. On ne veut pas trop l’agacer », lance le champion du monde 2018 au micro de RTL. Même s’ils évitent le sujet, les joueurs du PSG espèrent encore que Kylian Mbappé fasse le choix de rester. « Nous avons besoin de lui », reconnait Hernandez qui souhaite cependant à son compatriote de « prendre la meilleure décision pour sa famille et sa carrière en espérant qu’il reste avec nous (le PSG, ndlr) », conclut l’international français.