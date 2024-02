PSG : Un Bleu évoque l’avenir de Kylian Mbappé

Après Lucas Hernandez, un autre Bleu s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé, samedi.

Depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé cristallise l’attention de tout le monde du football. L’international français est revenu au cœur de l’actualité du mercato au lendemain de la fermeture du marché hivernal. Outre les médias, les coéquipiers du Français également y vont de leurs avis sur l’avenir du joueur.

Le divorce est acté entre le PSG et Mbappé

Il y a une semaine, le journal, Le Parisien, révélait que Kylian Mbappé avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le média, proche du PSG, précisait même que le club parisien avait déposé les armes dans ce dossier et n’espérerait plus une éventuelle prolongation du champion du monde 2018.

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », écrivait notamment le journal.

Théo Hernandez veut l’épanouissement de Mbappé

Cependant, le PSG assure ne pas être au courant d’une décision de Mbappé mettant en avant un accord qui oblige le joueur à l’informer en premier de son choix définitif. Au Real Madrid par contre, il y a une certaine confiance que l’ancien joueur de Monaco rejoindra bien le club l’été prochain.

Par ailleurs, on évite d’évoquer l’avenir du joueur au sein du PSG comme l’a souligné récemment Lucas Hernandez. Ce qui n’est pas le cas de son frère, Théo, évoluant à l’AC Milan. Selon l’ancien défenseur du Real Madrid, Kylian Mbappé prendra la bonne décision pour son avenir. « Je ne lui ai jamais posé la question, mais Kylian est intelligent et je suis convaincu qu’il prendra la bonne décision pour sa carrière professionnelle. En fin de compte, le plus important est de se sentir épanoui et heureux », a confié Théo Hernandez dans un entretien accordé à AS.