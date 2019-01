PSG, Thomas Tuchel : "Une décision du club de laisser Rabiot s'entraîner avec la réserve"

Adrien Rabiot s'est entraîné avec la réserve du PSG ce vendredi. "Une décision du club" commentée lors d'un point presse par Thomas Tuchel.

En froid avec la direction du club de la capitale parce qu'il refuse de prolonger son contrat qui se termine en juin, Adrien Rabiot a pris part à l'entraînement de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain ce vendredi. "Une décision du club" commentée par Thomas Tuchel en conférence de presse.

"Je dois préparer mon équipe pour le match de Guingamp, et c'est une équipe sans Adrien, a-t-il rappelé. C'est une situation entre Adrien et le club. Je respecte la décision du club, et je peux la comprendre. Je dois être concentré sur mon équipe, celle qui est disponible, et il n'est pas dedans en ce moment. C'est une décision du club, et c'est comme ça."