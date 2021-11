PSG : Thierry Henry juge le premier match de Sergio Ramos

Presque cinq mois après sa signature au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a fait ses débuts avec le maillot de la capitale ce dimanche. L'international espagnol, arrivé cet été après avoir été laissé libre par le Real Madrid, a été titularisé par Mauricio Pochettino lors du déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain l'a emporté notamment grâce à un doublé de Marquinhos. De son côté, Sergio Ramos a livré une copie plus que satisfaisante.

Les notes de Saint-Etienne - PSG : Mbappé se manque, Ramos (r)assure

L'ancien capitaine du Real Madrid a disputé l'intégralité de la partie sans avoir le moindre soucis physique et en se montrant à la hauteur des attentes placées en lui. Après la rencontre, Mauricio Pochettino était d'ailleurs content de la performance du défenseur central espagnol et a expliqué la raison pour laquelle il a décidé de le lancer dans le grand bain à cette occasion, alors que l'Espagnol était apparu pour la première fois sur la feuille de match contre Manchester City sans jouer.

"Ramos oriente le jeu de derrière"

"Je suis content de la performance de toute l’équipe. Si Sergio a démarré le match, c’est qu’on le pensait capable de jouer pendant de nombreuses minutes. Les faits de jeu, avec le carton rouge de Saint-Etienne, ont ensuite fait que c’était plus tranquille et il a pu jouer les 90 minutes", a expliqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Observateur de choix de la Ligue 1 depuis cette saison où il officie pour Prime Vidéo, Thierry Henry a également jugé les débuts de Sergio Ramos dans le championnat de France et a loué la prestation du champion du monde 2010.

ASSE-PSG - Michel Salgado : "Sergio Ramos a été phénoménal"

"Il sait ce qu’il a à faire. Si tu regardes le match, tu te dis que c’est une rentrée assez cool et qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. Mais il oriente le jeu de derrière. Il a su empêcher certains joueurs de Saint-Etienne de partir en contre. Il replace aussi. Il a fait du Ramos en plaçant surtout les joueurs. Il s’aventurait vers l’avant quand c’était un peu plus chaud. Il a essayé d’aller chercher ce but. C’est un meneur d’hommes et c’est ce qu’il va ramener au PSG je pense. C’est plus facile aussi de le faire s’il y a une idée de jeu où il peut rappeler aux joueurs ce qui a été travaillé. Il faut une idée de jeu", a expliqué Thierry Henry.

Ramos : "Une sensation unique"

L'article continue ci-dessous

Au micro de PSG TV juste après la rencontre, Sergio Ramos a avoué être heureux après sa première sous ses nouvelles couleurs : "C’est une sensation unique. Je suis très heureux et satisfait. C’est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C’est important pour moi d’avoir contribué à aider l’équipe, d’être ici avec le groupe et d’avoir joué 90 minutes. On a fait une bonne performance, on a remporté les 3 points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers".

"Tout s’est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain. La première période a été très disputée au niveau de la possession. Après l’expulsion du stéphanois on a eu plus le contrôle sur le jeu, on s’est procuré plus d’occasions. Tout cela fait que nous sommes allés chercher un très bon résultat et nous repartons avec la victoire", a conclu l'Espagnol.