PSG : Surpris, Thierry Henry salue la décision de Kylian Mbappé

Thierry Henry affirme qu'il était vital pour le football français que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, la légende d'Arsenal admettant qu'il n'a jamais cru que la star annoncé au Real Madrid resterait en Ligue 1. Mbappé a été lié au Real Madrid pendant près de deux ans, mais la star du PSG a choqué le monde entier le week-end dernier en annonçant qu'il resterait avec son club actuel, signant un nouveau contrat alors que l'ancien devait expirer cet été.

"Je pensais que Mbappé allait partir, comme tout le monde"

Et Henry, lui-même une icône du football français, estime que la décision de Mbappé n'est pas seulement une démonstration de force de la part du PSG, mais aussi un moment vital pour le football français dans son ensemble. "Évidemment, Kylian a décidé de rester. C'est énorme pour le football français", a déclaré Henry. "Je pensais qu'il allait partir, je pense que tout le monde pensait qu'il allait partir, y compris lui-même".

Mbappé évoqué la course au Ballon d’Or

"Je pense qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas exactement ce qui l'a fait changer d'avis, parce que je n'ai pas vu ce qu'il a dit, je pense que c'était hier soir, a commenté Henry. Il devait y avoir quelque chose de profond dans certaines discussions. J'ai vu que certaines personnes l'appelaient. Apparemment, quand le président l'a appelé pour qu'il reste, c'était fou".

"Espérons que cela montre où le PSG veut aller parce que normalement, une chose est sûre : quand vous jouez pour un grand club, vous ne vous éloignez pas d'un grand club ; le grand club se débarrasse de vous quand vous êtes vieux. Quand tu es encore dans la force de l'âge, tu ne pars pas. Il a décidé de rester. Il a le club, évidemment, dans son cœur. Les gens parleront de ce qu'il va obtenir en termes d'argent et de pouvoir, mais j'aime à penser que si vous réfléchissez aussi longtemps à quelque chose, l'argent serait venu n'importe où de toute façon, où qu'il aille, mais il voulait rester", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

"Donc en France, tout le monde, tout le monde était heureux parce que c'est ce que vous devez faire avant tout en tant qu'équipe. Si vous voulez avoir du succès, vous ne pouvez pas laisser partir ce gars-là. Si vous laissez partir ce gars-là, vous n'aurez pas un gars comme ça au coin de la rue, ou dans la banlieue de Paris, peut-être ! En disant cela, nous étions tous heureux qu'il reste", a conclu Thierry Henry.

"La France va essayer de conserver son titre"

La décision de Mbappé intervient au milieu d'une année de Coupe du monde, la France étant prête à défendre le titre qu'elle a remporté en Russie en 2018 lorsque le tournoi débutera cet hiver au Qatar. La France, en l'état, est une menace pour rester au sommet du football international, et les Bleus devraient être parmi les favoris au Qatar une fois de plus. Mbappé en est un élément clé, et Henry estime que sa décision de rester à Paris en club pourrait contribuer à élever le championnat national français à un niveau supérieur, à l'instar de son équipe nationale.

"C'est massif pour la France qui défend son championnat de Coupe du monde", se réjouit Henry. "Évidemment, ils sont champions du monde. Je vais être de l'autre côté à travailler, ce qui est un peu bizarre pour moi, mais vous devez travailler. Je travaille avec la Belgique, mais pour l'instant l'équipe nationale est là où elle devrait être et ce que nous avons réalisé dans le passé aussi".

"Là où nous avons des difficultés, c'est au niveau des clubs. Nous ne gagnons pas souvent en Europe. Nous n'avons que deux victoires. Je crois que c'est le PSG qui a gagné la Coupe des vainqueurs de coupe contre le Rapid Wien et ensuite Marseille a battu Milan. A part ça, nous n'avons pas beaucoup de choses, donc si vous perdez un gars comme Kylian, ce serait un peu difficile pour le PSG d'en gagner une. Mais heureusement, il est resté", a ajouté l'ancien entraîneur de Monaco.

Henry voit Benzema Ballon d'Or

"Ils vont essayer évidemment, l'équipe nationale française, de conserver leur titre. Je vais travailler pour la Belgique. Je sais que je me répète mais le football français, au niveau de l'équipe nationale est au plus haut, mais c'était vital pour le PSG et pour Paris et pour le football français que Kylian reste", a analysé Henry. Si le Real Madrid est passé à côté d'une star française, sa star actuelle le mènera en finale de la Ligue des champions ce week-end.

Karim Benzema sera l'homme principal de la rencontre entre Madrid et Liverpool, et l'attaquant est très présent dans la course au Ballon d'Or avant le match. Et Henry a désigné Benzema pour briller une fois de plus pour Madrid, alors qu'il cherche à mener son équipe vers la gloire dans son pays natal. "C'est bien d'avoir une finale de la Ligue des champions en France", a déclaré Henry. "Cela ne devait pas se faire évidemment, nous le savons tous.

"Je pense que Benzema, pour nous, représente la France, pas seulement lui, [Eduardo] Camavinga, et il ne s'agit pas seulement de Benzema, mais de la façon dont il joue, c'est magnifique. S'il peut performer pour Madrid et pour lui-même, nous savons tous ce qui va se passer ensuite pour lui sur le plan individuel", a conclu la légende d'Arsenal.