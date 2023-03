PSG : Samir Nasri dernier défenseur de Neymar !

Au micro de Canal+, Samir Nasri a défendu le Parisien Neymar.

Neymar n'est actuellement aps en odeur de sainteté au PSG. Critiqué de toutes part pour son hygiène de vie, le Brésilien est actuellement blessé jusqu'à la fin de la saison.

L'ancien Barcelonais va donc rater le 8e de finale retour de C1 face au Bayern ce mercredi soir. Mais Samir Nasri, avc son franc-parler habituel, a défendu le Brésilien.

"On oublie trop rapidement ce qu’il a été capable de faire lors de la première partie de la saison Qu’on arrête pas de parler de style de vie de Neymar. Il ne s’est pas tordu la cheville pare qu’il a joué au poker, ou qu’il a mangé un McDo. C’est parce que ça devait arriver. C’est tout."

Neymar défendu par Nasri

"Son absence n’enlève pas une épine de pied à Galtier. Je suis sûr qu’il aurait préféré l’avoir. Un grand coach, il doit avoir les plus grands talents avec lui et doit savoir les gérer. Si c’est une question d’équilibre et que t’es un grand coach, pourquoi ne l’a pas tu mis sur le banc avant alors ?", a encore analysé Nasri au micro de Canal+.