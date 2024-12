PSG : Reims explique pourquoi il ne fait pas bien jouer Gabriel Moscardo

Prêté par le PSG à Reims, Gabriel Moscardo débute à peine sa saison. Pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu’en décembre pour le voir en action ?

Alors que Gabriel Moscardo, milieu prometteur prêté par le Paris Saint-Germain à Reims, n'avait pas encore trouvé sa place dans l’équipe, il a fêté sa première titularisation ce dimanche lors d’un match de Coupe de France contre Still-Mutzig (R1). Le jeune joueur a marqué l’un des trois buts de la victoire (1-3), attirant l'attention sur ses débuts tardifs. Son entraîneur, Luka Elsner, a expliqué les raisons derrière cette situation.

Les explications de Luka Elsner

Pour son premier match comme titulaire cette saison, Gabriel Moscardo a su marquer les esprits en inscrivant un but important lors des 32es de finale de la Coupe de France. Cette performance contre Still-Mutzig montre un aperçu du potentiel du jeune joueur brésilien prêté par le Paris Saint-Germain. Après cette rencontre, l’entraîneur de Reims, Luka Elsner, a justifié pourquoi Moscardo n’avait pas joué plus tôt cette saison.

« S’il n’est pas apparu plus tôt, c’est parce qu’il manquait de capacité à jouer plus vite, à trouver des connexions dans les petits espaces et qu’il devait retrouver un état de forme athlétique optimal. Mais il peut désormais utiliser ces bases, et sa bonne mentalité, pour faire de bonnes performances en deuxième partie de saison », a expliqué le coach rémois.

L'article continue ci-dessous

Avec ces déclarations, Elsner affiche un optimisme certain quant à la contribution future de Moscardo à l'équipe en seconde partie de saison. Alors que le PSG envisageait de casser le prêt de son jeune milieu de terrain en janvier, cette possibilité ne devrait plus être une option.