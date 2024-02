PSG – Real Sociedad : Luis Enrique annonce des changements

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a annoncé des changements contre la Real Sociedad mercredi prochain en Ligue des Champions.

Luis Enrique était en conférence de presse vendredi à la veille de PSG – Lille. L’entraineur espagnol a profité de l’occasion pour aborder le choc contre la Real Sociedad mercredi prochain. Favori sur le papier, le Paris Saint-Germain pourrait faire tourner face au club basque comme Luis Enrique l’a laissé entendre ce vendredi.

Tous les matchs sont importants pour Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain affronte la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi prochain. Avec l’enchainement des rencontres ces dernières semaines, le club francilien pourrait faire tourner lors du choc contre les Basques même si Luis Enrique n’accorde pas moins d’importance à ce match.

« Nous sommes à un moment de la saison où on joue tous les trois jours. On doit planifier les différentes options avec le staff pour être toujours compétitif. Il ne faut sous-estimer aucun match ou penser que l’autre est plus important. Le match contre Brest en Coupe était important, comme le match de Lille en championnat et celui de Ligue des champions évidemment. Tous les matchs sont importants », lance le coach du PSG en conférence de presse.

« On est un effectif, un groupe »

Même si le match du PSG contre la Real Sociedad n’est pas moins important pour Luis Enrique, le technicien espagnol pourrait bien faire tourner. Selon l’ancien coach du Barça, le club francilien compte deux joueurs à chaque poste en raison de ce genre d’occasions. « On est un effectif, un groupe. On essaie d’avoir deux joueurs par poste pour être compétitif dans toutes les compétitions. On n’a pas l’intention d‘oublier certains matchs, il faut être compétitifs, avoir un bon niveau pour remporter tous les matchs », ajoute Luis Enrique.